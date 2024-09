Το απροσδόκητο σύμπτωμα της ηπατίτιδας C που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με γιατρούς

Οι προληπτικοί έλεγχοι είναι σημαντικοί ακόμα και όταν δεν έχετε συμπτώματα. Η ηπατίτιδα C επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι έχουν μολυνθεί. Με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, ωστόσο, η νόσος είναι ιάσιμη.

Εάν όμως αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες καταστάσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση για τυχόν σημάδια του ιού, ειδικά εάν διατρέχετε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.

Γιατροί εξηγούν ποια είναι τα συμπτώματα και όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ηπατίτιδα C, συμπεριλαμβανομένου του ενός συμπτώματος που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε.

Τι είναι η ηπατίτιδα C;

Σύμφωνα με το American Liver Foundation, η ηπατίτιδα C (συχνά αναφέρεται ως HCV) είναι μια ασθένεια που προκαλείται όταν ένας ιός (ηπατίτιδα C) μολύνει το ήπαρ. Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες του ιού της ηπατίτιδας—ηπατίτιδα Α και ηπατίτιδα Β—που σχετίζονται αλλά διαφέρουν ως προς τα συμπτώματά τους, τον τρόπο μετάδοσης και τον τρόπο θεραπείας τους.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εκτιμούν ότι περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ηπατίτιδα C από το 2017 έως το 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι με ηπατίτιδα C δεν εμφανίζουν συμπτώματα και μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι έχουν τη νόσο, ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η ηπατίτιδα C μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Το CDC λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που θα κολλήσουν τον ιό θα αναπτύξουν μία δια βίου, χρόνια λοίμωξη. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις όπως η κίρρωση ή ο καρκίνος του ήπατος, σύμφωνα με το American Liver Foundation.

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C

Η ηπατίτιδα C μεταδίδεται μέσω της επαφής αίματος με αίμα, που σημαίνει ότι θα εκτεθείτε σε αυτήν εάν έρθετε σε επαφή με το αίμα κάποιου που έχει ήδη μολυνθεί.

Το American Liver Foundation αναφέρει ότι συνήθως μεταδίδεται μέσω:

ενδοφλέβιας βελόνας,

ακατάλληλα αποστειρωμένων βελόνων τατουάζ ή εξοπλισμού τρυπήματος σώματος,

κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων όπως οδοντόβουρτσες ή

σεξουαλικής επαφής.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ηπατίτιδας C

Η ηπατίτιδα C διαγιγνώσκεται μέσω εξέτασης αίματος. Όποιος εμφανίζει πιθανά συμπτώματα θα πρέπει να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Όμως, επειδή πολλοί άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, το CDC συνιστά ότι όλοι οι ενήλικες 18 ετών και άνω θα πρέπει να ελέγχονται για αυτό τουλάχιστον μία φορά και οι έγκυες θα πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια κάθε εγκυμοσύνης. Οι ειδικοί συνιστούν επίσης τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποβάλλονται σε εξετάσεις τουλάχιστον μία φορά και το ιατρικό προσωπικό να εξετάζεται μετά από τυχαία επαφή με βελόνα.

«Όσοι έχουν γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών, μεταγγίσεις αίματος πριν από το 1992 ή άλλες εκθέσεις, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», λέει ο Dr. Matthew Mintz, MD, Κλινικός Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στο The George Washington University School of Medicine, ο οποίος έχει επίσης ιδιωτικό ιατρείο στο Rockville του Maryland. «Οι έγκυες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν την κατάσταση της ηπατίτιδας C, καθώς ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τη μητέρα στο μωρό».

Το No1 απροσδόκητο σημάδι της ηπατίτιδας C που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αν και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η ηπατίτιδα C δεν παρουσιάζει συμπτώματα, η κόπωση που συχνά συνοδεύεται από πόνο στις αρθρώσεις, είναι από τα πρώτα συμπτώματα της ηπατίτιδας C, λένε οι γιατροί. «Στα αρχικά στάδια των λοιμώξεων (τους πρώτους 6 μήνες) οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, γενική κόπωση και μυϊκούς πόνους», λέει ο Dr. Mintz.

Φυσικά, αυτά τα ίδια συμπτώματα μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη γρίπη ή ένα ευρύ φάσμα άλλων καταστάσεων που κυμαίνονται από μικρές έως σοβαρές, γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τι μπορεί να προκαλεί τα συμπτώματά σας.

Άλλα συμπτώματα της ηπατίτιδας C που πρέπει να προσέξετε

Ανάλογα με τον τύπο της ηπατίτιδας C που έχει κάποιος ή πόσο καιρό την έχει, μπορεί να εμφανίσει άλλα συμπτώματα, ιδιαίτερα εάν η νόσος έχει προχωρήσει σε πιο σοβαρά στάδια. «Στην οξεία ηπατίτιδα, θα ήταν ίκτερος ή κιτρίνισμα, ενώ για άλλους μπορεί να είναι πόνος στην κοιλιά», λέει ο Dr. Richard Gilroy, MD. «Πολύ αργότερα και όταν υπάρχει κίρρωση, τα σημάδια περιλαμβάνουν ίκτερο, κοιλιακό πρήξιμο και σύγχυση».

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

σκούρα ούρα που μπορεί να φαίνονται καφέ ή στο χρώμα του τσαγιού,

κοιλιακό άλγος, ιδιαίτερα στην πάνω δεξιά πλευρά (όπου βρίσκεται το συκώτι),

απώλεια όρεξης,

ναυτία και εμετό, καθώς και

πόνο στους μύες και στις αρθρώσεις.

«Ο ίκτερος του δέρματος μπορεί επίσης να προκαλέσει φαγούρα, που είναι ένα άλλο πιθανό σύμπτωμα», λέει ο Dr. Mintz.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μία από τις προκλήσεις με τη διάγνωση της ηπατίτιδας C είναι ότι συχνά δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. «Η ηπατίτιδα C, όπως και οι περισσότερες από τις ομάδες ιογενούς ηπατίτιδας που προκαλούνται μέσω της μετάδοσης του αίματος, τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αντιληπτές», λέει ο Dr. Gilroy. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστούμε να γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος μία φορά για άτομα άνω των 18 ετών και προληπτικός έλεγχος για όσους διατρέχουν κίνδυνο.

Άλλοι γιατροί επαναλαμβάνουν την ίδια συμβουλή. «Πολλά άτομα με ηπατίτιδα C, ειδικά στη χρόνια φάση, δεν έχουν εμφανή συμπτώματα», λέει ο Dr. Mintz. «Γι’ αυτό η λοίμωξη αναφέρεται συχνά ως “σιωπηλή”, καθώς μπορεί να εξελιχθεί χωρίς αξιοσημείωτα σημάδια μέχρι να εμφανιστεί σημαντική ηπατική βλάβη. Η χρόνια ηπατίτιδα C μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική για χρόνια, γι’ αυτό και ο τακτικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για όσους διατρέχουν κίνδυνο».

Θεραπεία της Ηπατίτιδας C

Τα καλά νέα είναι ότι όταν διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί με αντιιικά φάρμακα, η ηπατίτιδα C μπορεί να θεραπευτεί στις περισσότερες περιπτώσεις. «Η πρόοδος στη θεραπεία ήταν σημαντική. Οι σύγχρονες θεραπείες, ειδικά η άμεσης δράσης αντιική θεραπεία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και μπορούν να θεραπεύσουν τους περισσότερους ανθρώπους με ηπατίτιδα C και γενικά είναι ανεκτές», λέει ο Dr. Mintz.