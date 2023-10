Τι σημαίνουν τα σύμβολα πάνω στα πλαστικά

Τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στα πλαστικά σκεύη τροφίμων και ποτών είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον τύπο του πλαστικού, από το οποίο είναι κατασκευασμένα. Αυτό το σύστημα κωδικοποίησης, γνωστό ως International Resin Identification Coding System, είναι ένα σύνολο συμβόλων που αναπτύχθηκε το 1988 από τον Σύνδεσμο Βιομηχανίας Πλαστικών (Society of the Plastics Industry) στις ΗΠΑ και από το 2008 διαχειρίζεται ο οργανισμός τυποποίησης American Society for Testing and Materials (ASTM).

Κάθε πλαστικό σκεύος έχει έναν αριθμό από το 1 έως το 7 μέσα σε ένα τρίγωνο. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τύπο πλαστικού. Τα σύμβολα αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τοξικές χημικές ουσίες που μπορεί να απελευθερώσει το πλαστικό στο περιεχόμενό του, δηλαδή στα τρόφιμα ή τα ποτά. Επίσης, δείχνουν αν ένα είδος πλαστικού είναι ανακυκλώσιμο και γενικότερα κατά πόσο είναι ασφαλές για την υγεία μας.

Η σημασία των συμβόλων στις πλαστικές συσκευασίες

1. Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET ή PETE)

Το πλαστικό τύπου 1, είναι συνήθως διαυγές και χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπουκαλιών νερού, σόδας, μπύρας, για πλαστικά δοχεία με σάλτσες ντρέσιγνκ για σαλάτες, αλλά και για μπουκάλια με στοματικά διαλύματα. Μερικοί το θεωρούν ασφαλές, αλλά αυτός ο τύπος πλαστικού είναι γνωστό ότι επιτρέπει τη συσσώρευση βακτηρίων. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι καλό να το επαναχρησιμοποιείτε.

2. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Είναι ανάμεσα στα τρία είδη πλαστικών που θεωρούνται πιο ασφαλή. Χρησιμοποιείται σε πλαστικά δοχεία για γάλα, χυμούς, απορρυπαντικά, σε συσκευασίες γιαουρτιού και βουτύρου καθώς και και σε σακούλες σε κουτιά δημητριακών.

3. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ή V)

Το πλαστικό τύπου 3 χρησιμοποιείται για την κατασκευή περιτυλίγματος τροφίμων, σωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων και μπουκαλιών απορρυπαντικών. Αυτά τα πλαστικά περιέχουν φθαλικές ενώσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ορμονικά προβλήματα. Περιέχουν, επίσης, την οργανική ένωση DEHA, η οποία μπορεί να γίνει καρκινογόνος μετά από μακροχρόνια έκθεση. Επίσης, η DEHA έχει συνδεθεί με την απώλεια οστικής μάζας καθώς και με ηπατικά προβλήματα.

4. Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

Το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας συναντάται πιο συχνά σε μπουκάλια, σακούλες για ψώνια, σε ρούχα, σε χαλιά, σε κατεψυγμένα τρόφιμα, σε σακούλες ψωμιού και σε ορισμένα περιτυλίγματα τροφίμων. Το πλαστικό τύπου 4 βρίσκεται ανάμεσα στα σύμβολα ανακύκλωσης που θεωρούνται ασφαλή.

5. Πολυπροπυλένιο (PP)

Το πλαστικό τύπου 5, είναι επίσης ένα από τα ασφαλέστερα πλαστικά που είναι προτιμότερο να επιλέγετε. Συνήθως χρησιμοποιείται σε δοχεία γιαουρτιού, σε μπουκάλια κέτσαπ, σε μπουκάλια σιροπιού και σε φιάλες φαρμάκων.

6. Πολυστυρένιο (PS)

Το πολυστυρένιο είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί και επομένως είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Αυτό το είδος πλαστικού ενέχει, επίσης, κινδύνους για την υγεία, καθώς απελευθερώνει δυνητικά τοξικές χημικές ουσίες, ειδικά όταν θερμαίνεται. Δεν είναι ανακυκλώσιμο. Συνήθως χρησιμοποιείται στους δίσκους για το κρέας, σε χαρτοκιβώτια αυγών, σε πλαστικές θήκες για CD και σε πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης.

7. Άλλα πλαστικά

Αυτά τα πλαστικά έχουν συχνά το σύμβολο «Υ», ή την αναγραφή «Other» επάνω τους. Αυτή η κατηγορία πλαστικών μπορεί να περιέχει την χημική ουσία δισφαινόλη-Α (BPA), η οποία ελκύεται σταδιακά στο περιεχόμενό τους. Η δισφαινόλη-Α έχει συνδεθεί με ορμονικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας. Το πλαστικό τύπου 7 συναντάται σε θήκες για iPod και για υπολογιστές, σε μεγάλα μπουκάλια νερού για ψυγείο, σε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού καθώς και σε πλαστικές κούπες για καφέ. Πολλά από αυτά τα πλαστικά δεν είναι ανακυκλώσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύμβολα στις πλαστικές συσκευασίες, δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Ορισμένοι κατασκευαστές μπορεί να χρησιμοποιούν λανθασμένα σύμβολα ή να μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.

Ποιους αριθμούς ανακύκλωσης να αποφεύγετε και ποιοι είναι «ασφαλέστεροι»

Αποφύγετε την ανακύκλωση των πλαστικών με τα σύμβολα 3, 6 και 7. Αν και ο αριθμός 1 θεωρείται ασφαλής, είναι καλύτερο να αποφύγετε αυτόν τον τύπο πλαστικού.

Προτιμήστε τα σύμβολα 2, 4 και 5, καθώς αυτά τα πλαστικά θεωρούνται τα πιο ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Τα πλαστικά θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, όμως μπορείτε να επιλέξετε αυτά που είναι πιο ασφαλή. Προτιμότερο είναι αντί να αγοράζετε πλαστικά μπουκάλια νερού ή άλλα πλαστικά δοχεία, να επιλέξετε γυάλινα μπουκάλια ή να επενδύστε σε ένα υψηλής ποιότητας σύστημα φιλτραρίσματος του νερού.

Μερικές συμβουλές για την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών

Πλύνετε τα πλαστικά σκεύη πριν τα ανακυκλώσετε. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα τροφίμων ή ποτών που θα μπορούσαν να μολύνουν άλλα υλικά ανακύκλωσης.

Αφαιρέστε τα καπάκια από τις πλαστικές συσκευασίες. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Σκουπίστε τα πλαστικά σκεύη με ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε τυχόν υγρασία. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μηχανήματα ανακύκλωσης.

Ξεχωρίστε τα πλαστικά σκεύη από άλλα υλικά ανακύκλωσης. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία ανακύκλωσης και θα εξασφαλίσει ότι τα πλαστικά σκεύη ανακυκλώνονται σωστά.

Με την σωστή ερμηνεία των παραπάνω συμβουλών, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα πλαστικά σκεύη σας ανακυκλώνονται σωστά και είναι ασφαλή για την υγεία σας.