Σαρρηγεωργίου στο «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα»: Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά είναι αξιόπιστη

Τη δική του τοποθέτηση έκανε ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας στον Νίκο Χατζηνικολάου, Εκδότη – Διευθυντή Realnews, στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν με την κρίση από 22,5 δις ευρώ σε 16, 7 δις το 2021-2022. Από αυτά, 5,3 δις πλήρωσε ο ΕΟΠΥΥ, 5,1 το κράτος και 700 εκ. η ασφαλιστική αγορά, δηλαδή μόνο το 15% των Ελλήνων είναι ασφαλισμένοι στην ιδιωτική ασφάλιση. Επίσης 5,5 εκ πλήρωσε ο Έλληνας από την τσέπη του.

«Το γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει» είπε ο κ. Σαρρηγεωργίου και ανέπτυξε δύο προτάσεις του κλάδου.

Οι προτάσεις του Ασφαλιστικού Κλάδου

«Η Ευρώπη έχει κίνητρα για να ασφαλιστείς, είπε στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχουμε κίνητρα αλλά έχουμε αντικίνητρα, όπως αυξημένο φόρο, 15%. Πρέπει να δούμε εάν αυτός ο φόρος έχει νόημα», ανέφερε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Η άλλη πρόταση είναι η βοήθεια από την ασφαλιστική αγορά να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις δημόσιων νοσοκομείων και έτσι να παρέχονται προγράμματα ώστε να ασφαλιστείς στο ιδιωτικό κομμάτι του δημόσιου τομέα.

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά είναι αξιόπιστη με κεφάλαια όσο και ο τζίρος της. Η μεγαλύτερη ζήτηση είναι σε προγράμματα υγείας και η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά έχει την ικανότητα να ασφαλίσει όλους τους Έλληνες.

Το μέλλον του κλάδου της υγείας είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, αλλά χρειάζεται να διευκολυνθεί ο Έλληνας να ασφαλιστεί συμπληρωματικά, κατέληξε.

