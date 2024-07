«Μην φτιάχνετε το δικό σας αντηλιακό»: Ειδικός προειδοποιεί για το νέο trend του TikTok

Μία δερματολόγος προειδοποίησε τον κόσμο να μην φτιάχνει το δικό του αντηλιακό έπειτα από ένα νέο trend που έγινε viral στο TikTok.

Η διάσημη influencer Nara Smith (@naraazizasmith) ανέβασε την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο σύζυγός της φτιάχνει αντηλιακό «από το μηδέν».

Η δημιουργός περιεχομένου, που έχει 8,1 εκατομμύρια ακολούθους και συχνά μοιράζεται συνταγές, είπε στους θεατές: «Περνάμε πολύ χρόνο έξω δίπλα στην πισίνα, και συνειδητοποίησα ότι μας τελείωσε το αντηλιακό.»

Αντί να αγοράσουν νέο αντηλιακό με τον απαραίτητο δείκτη/ασπίδα SPF, ο σύζυγός της, Lucky Blue Smith, άδειασε τα ντουλάπια της κουζίνας για να το φτιάξει μόνος του.

Οι άλλοι χρήστες του TikTok ξαφνιάστηκαν, με έναν να γράφει: «Τώρα μας δουλεύουν. ΣΠΙΤΙΚΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ;;;». «Η καρδιά μου ως χημικός καλλυντικών κλαίει» πρόσθεσε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος ισχυρίστηκε

Η αντίδραση της δερματολόγου για το σπιτικό αντιηλιακό

Η δερματολόγος Δρ Aamna Adel (@aamnaadel) έμεινε έκπληκτη με την ποσότητα των αντηλιακών στο διαδίκτυο «σαν να είναι τόσο απλό όσο το ψήσιμο ενός μπισκότου».

«Κάθε αντηλιακό στην αγορά υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές και αυτό είναι για να είναι βέβαιο ότι σας προστατεύει πραγματικά από την υπεριώδη ακτινοβολία και το πιο σημαντικό, σας εμποδίζει από το να καείτε», εξήγησε η Δρ Adel .

«Αν φτιάχνεις ένα αντηλιακό DIY στο σπίτι, κυριολεκτικά δεν έχεις ιδέα πόση προστασία σου προσφέρει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τα αντηλιακά DIY μπορούν να έχουν αξιολογήσεις SPF μεταξύ δύο και 10 τοις εκατό.

Η γιατρός συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «ακόμα και ένα επεισόδιο ηλιακού εγκαύματος με φουσκάλες διπλασιάζει τις πιθανότητες να πάθετε μελάνωμα».

Πηγή: FOXreport.gr