Κίνα: Γεμίζουν τα νοσοκομεία λόγω νέου μυστηριώδους ιού – Τι είναι ο HMPV και ποια τα συμπτώματά του

Αντιμέτωπη με μια άλλη επιδημία βρίσκεται η Κίνα, όπου παρουσιάζεται έξαρση του ανθρώπινου μεταπνευμονοϊού (HMPV) – μια αναπνευστική ασθένεια με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, παρόμοια με την COVID-19-, πυροδοτώντας ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα φέρονται να δείχνουν νοσοκομεία υπερπλήρη, ασθενείς με μάσκες και μεγάλες ουρές σε παιδιατρικά τμήματα.

⚠️ BREAKING:

China 🇨🇳 Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.

Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX

— SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 1, 2025