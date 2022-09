Έρευνα για τις πολυβιταμίνες—Γιατί βοηθούν τους ηλικιωμένους

Οι ηλικιωμένοι μπορούν να δουν όφελος στις γνωστικές και μνημονικές λειτουργίες του εγκεφάλου τους, αν κάθε μέρα παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα πολυβιταμινών, δεν ισχύει όμως το ίδιο με το συμπλήρωμα κακάο, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη που μπορεί να απογοητεύσει τους πολλούς φίλους της σοκολάτας.

Η νέα μελέτη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης, λόγω προχωρημένης ηλικίας. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ της Β.Καρολίνα και του Νοσοκομείου Brigham & Women’s της Βοστώνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα άνοιας και Αλτσχάιμερ «Alzheimer & Dementia: The Journal of Alzheimer’s Association», ανέφεραν ότι «η νέα μεγάλη μελέτη προσφέρει σε βάθος χρόνου τις πρώτες βάσιμες ενδείξεις για το γνωστικό όφελος των συμπληρωμάτων πολυβιταμινών στους ηλικιωμένους». Κάτι που πάντως πρέπει να επιβεβαιωθεί με περαιτέρω μεγαλύτερες έρευνες, όπως επεσήμαναν οι ειδικοί.

Προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό. Η νέα μελέτη – που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την εταιρεία παραγωγής σοκολατών Mars και εν μέρει από το δημόσιο Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ – φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα μάλλον ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο αλλά όχι πιο έξυπνο.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Πίτερ Κοέν της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ δήλωσε ότι «για όλους εμάς που αγαπάμε τη σοκολάτα, η πολυετής αυτή μελέτη ήταν η καλύτερη μας ελπίδα να ανακαλύψουμε τα κρυφά οφέλη της για τον εγκέφαλο. Δυστυχώς δεν είχαμε τύχη. Ακόμη και μια χρηματοδοτημένη από τη Mars έρευνα δεν μπόρεσε να βρει επωφελή επίπτωση της σοκολάτας στον εγκέφαλο».

Η νέα τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη COSMOS-Mind (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study of the Mind) παρακολούθησε επί τρία έτη 2.262 ανθρώπους άνω των 65 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και έπαιρναν είτε φλαβανόλες (βασικό συστατικό του κακάο και της σοκολάτας), είτε πολυβιταμίνες, είτε εικονικό φάρμακο (πλασίμπο). Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπαιρναν καθημερινά έξτρα πολυβιταμίνες, αλλά όχι κακάο, εμφάνισαν «στατιστικά σημαντική γνωστική βελτίωση σε σχέση με το πλασίμπο», σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η βελτίωση χάρη στις πολυβιταμίνες, όπως έδειξαν τα ετήσια τεστ, αφορούσε τόσο την γενική γνωστική λειτουργία, όσο ειδικότερα τις εκτελεστικές λειτουργίες του νου, καθώς και την επεισοδιακή μνήμη (αφορά τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν).

Η βελτίωση «μεταφράζεται» σε περίπου 60% επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένησης (μέσα στην τριετία) ή κατά περίπου 1,8 χρόνια. Το μεγαλύτερο όφελος είχαν οι άνθρωποι με καρδιαγγειακή νόσο. Οι ηλικιωμένοι με υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτη και κατάθλιψη κινδυνεύουν περισσότερο από άνοια.

Πάντως η ερευνήτρια καθηγήτρια γεροντολογίας και γηριατρικής Λόρα Μπέικερ παραδέχτηκε ότι είναι πολύ πρόωρο να συστήσει κανείς τα καθημερινά συμπληρώματα πολυβιταμινών ως μέσο πρόληψης της γνωστικής εξασθένησης και της κατοπινής άνοιας (πιο συχνή μορφή της οποίας είναι η νόσος Αλτσχάιμερ).