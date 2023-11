Ο ΟΔΙΠΥ τρέχει εθνικής εμβέλειας έργα και έχει δημιουργήσει έναν πόλο έμμεσης χρηματοδότησης στο σύστημα, ανέφερε ο Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.). Τη δήλωση αυτή έκανε ανοίγοντας την ενότητα Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα της υγείας, στο συνέδριο με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και σε παρεμβάσεις που γίνονται σε νοσοκομεία και μάλιστα καταγράφεται για πρώτη φορά μείωση των λοιμώξεων σε όσα νοσοκομεία ο ΟΔΙΠΥ εφαρμόζει συγκεκριμένους δείκτες. Όπως είπε δίνεται ιδαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση προσωπικού.

Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο στα Βαλκάνια

Ο Μανώλης Παπασάββας, Διοικητής Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού», αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και στα προγράμματα, περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο στα Βαλκάνια λειτουργεί στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» όπου εφαρμόζονται όλες οι νεότερες τεχνικές και θεραπείες, είπε.

Άνθρωποι, διαδικασίες και τεχνολογία, αυτά είναι τα τρία πράγματα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του συστήματος υγείας, τόνισε ο Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής Διοίκησης & Πολιτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εξήγησε τους τομείς εφαρμογής της τεχνολογίας, τονίζοντας ότι η υγεία πλέον είναι τεχνολογικά εξαρτώμενη και το στοίχημα για την Ελλάδα είναι η αξιοποίηση αυτής. Μίλησε για πρότυπα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος του ασθενή. Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία.

Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Δημόσιου Τομέα, Netcompany- Intrasoft, είπε ότι στην Ελλάδα λείπει η οργάνωση και εξήγησε με ποιο τρόπο μπορεί να παρακολουθείται ο ασθενής εκ του μακρόθεν. Αυτά μπορούν να ξεκινήσουν με πιλοτικά προγράμματα, ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πρώτη πανευρωπαϊκά σε θανάτους από πολυανθεκτικά μικρόβια η Ελλάδα

Η Ευανθία Μπότσα, MD,PhD, Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ά Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη πανευρωπαϊκά σε θανάτους από πολυανθεκτικά μικρόβια. Η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να θωρακίσουμε τους τρεις πυλώνες της λοιμωξιολογίας. Διάγνωση, πρόληψη θεραπεία, είπε, προσθέτοντας ότι το κόστος όφελος είναι υπέρ του συστήματος.

Ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρωτοπορεί σε πολλά πράγματα στον ιδιωτικό τομέα και είμαστε συνοδοιπόροι με το δημόσιο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τους χώρους των νοσοκομείων , χώρους υπερ-υψηλής τεχνολογίας.

Ο Δρ. Δημήτρης Βελισσαρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Ποιότητας HEALTHCERT, μίλησε για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αξιοποίησή τους από τον τομέα της υγείας.

Συντονισμό της συζήτησης έκανε η Αιμιλία Σταθάκου, Συντάκτρια Υγείας Realnews.

Πηγή: oloygeia.gr