Νοσοκομειακή Περίθαλψη: Η ώρα των μεγάλων αλλαγών

Η ώρα των μεγάλων αλλαγών στη νοσοκομειακή περίθαλψη τέθηκε επί τάπητος στο συνέδριο με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ ‘όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

«Η ώρα των μεγάλων αλλαγών είναι τώρα και έχει ξεκινήσει η αναμόρφωση του ΕΣΥ. Αυτές οι αλλαγές κινούνται σε επίπεδο, κτηριακών υποδομών, ψηφιακής μεταρρύθμισης και αλλαγών στη διοίκηση του συστήματος», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στην ενότητα Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη που άφησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τόνισε ότι χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια ώστε στρεβλώσεις του παρελθόντος να αλλάξουν.

Σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είπε ότι έχουμε ένα εξειδικευμένο ιδιωτικό τομέα και είναι σε πλήρη συνεργασία με τον δημόσιο τομέα και αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρξουν συνέργειες προς όφελος του πολίτη.

Το δύσκολο είναι το προσωπικό, είπε. «Βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο υπάρχουν ειδικότητες κλειδιά που λείπουν από το σύστημα. Στην επαρχία παρά τις προκηρύξεις δεν υπάρχει προσέλευση και γι αυτό θα υπάρξουν κίνητρα», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Η χώρα μας βρίσκεται στο ΜΟ της ΕΕ σε κλίνες, δεν χρειάζεται να κλείσει νοσοκομείο, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση του συστήματος», κατέληξε.

Παγώνη: Η αναμονή στα ΤΕΠ ξεπερνά τις 6 ώρες

Από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, είπε ότι οι μεγάλες αλλαγές γίνονται αφού ξεκινήσουν οι μικρές.

«Το θέμα είναι να εξυπηρετείται ο ασθενής. Η αναμονή των ασθενών σήμερα ξεπερνά τις 6 ώρες στα ΤΕΠ και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για να λειτουργήσουν ομαλά τα νοσοκομεία. Το σύστημα χρειάζεται χρηματοδότηση και προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Στην περιφέρεια τα νοσοκομεία είναι άδεια, δεν έχουν γιατρούς», είπε η κ. Παγώνη. Χρειαζόμαστε υγειονομικό χάρτη ώστε να γνωρίζουμε, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ελλείψεις ανά Περιφέρεια.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Στράντζαλης, Καθηγητής – Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Ευαγγελισμός, αναφέρθηκε στην προσπάθεια αλλαγών για την βελτίωση των υπηρεσιών που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν, οι οποίες όμως έμειναν στη μέση. Χρειάζεται ολοκληρωτική συνεργασία του συστήματος, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είπε.

Ο Ανάργυρος Σουλιώτης, Γενικός Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σε πολλά νοσοκομεία για την μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και μίλησε για τα προϊόντα της εταιρείας που έχουν εφαρμογή τόσο στις επιφάνειες όσο και στον αέρα και το ποσοστό της μείωσης όλων των μικροβίων ανέρχεται στο 99%.

Για τον τρόπο προμηθειών μίλησε ο Άρης Αποστόλου, Πρόεδρος Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί για το φάρμακο που λειτουργούν κεντρικά και για πρώτη φορά υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα για την χάραξη πολιτικής.

Ζέρδιλας – Ιατρικό Αθηνών: Οι μεγάλες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει

Ο Παναγιώτης Στάθης, Αντιστράτηγος ε.α., Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μίλησε για τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, στα οποία έρχονται ασθενείς απ΄ όλη τη χώρα, καθώς διαθέτει εξειδικευμένα νοσοκομεία. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε στην πανδημία και στο στοίχημα να μπορέσει το σύστημα να ανταπεξέλθει, όταν άλλα συστήματα κατέρρεαν.

Σε σχέση με την καθημερινότητα έχουμε στερήσεις, είπε όπως στα ΤΕΠ, αλλά κυρίως ο συγχρονισμός και η δυνατότητα των υποδομών θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δύο νοσοκομεία, ο Ευαγγελισμός και το Γεννηματάς δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών στις εφημερίες είπε και σχεδιάζεται πρόγραμμα για την βελτίωση των υπηρεσιών. Σχετικά με τα ράντζα είπε ότι η 1η ΥΠΕ δεν έχει ράντζα και αυτό οφείλεται στη συνεργασία με την ιδιωτικό τομέα.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών, ανέφερε ότι οι μεγάλες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει και στον καιρό της πανδημίας επιβεβαιώθηκε ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομές μπορούν άριστα να συνεργαστούν. Οι δράσεις που τότε αναπτύχθηκαν παραμένουν ακόμη και σήμερα σε ισχύ, όπως η συν- εφημερία.

Η διεθνής στρατηγική είναι να βγάλουμε τους πολίτες από τα νοσοκομεία να δημιουργήσουμε κέντρα χρόνιων παθήσεων ανέφερε ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Group Commercial Director, Affidea.

Πηγή: oloygeia.gr