«Έχασα 77 κιλά κάνοντας μια απλή αλλαγή στο πρωινό μου» – Διάσημος σεφ αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας του

Ο διάσημος σεφ Tom Kerridge έχασε 77 κιλά και κατάφερε να διατηρήσει σταθερό το βάρος του κάνοντας απλές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής του και είναι πιο εύκολες από όσο νομίζετε.

Ο Tom Kerridge, γνωστός από το Masterchef, έχει μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια βάρους, μετά από μια απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής του. Μια δεκαετία πριν, ο σεφ με αστέρι Michelin ήταν γνωστός για την αγάπη του για την μπύρα, τα πατατάκια και το τοστ με τυρί. Αλλά σήμερα, ο τρόπος ζωής και η διατροφή του έχουν αλλάξει δραματικά.

Ο Tom, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή The Hidden World of Hospitality with Tom Kerridge, έφτασε τα 190 κιλά λίγο πριν τα 40 του χρόνια. Ανησυχώντας για την υγεία του, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή και τα βήματα που έκανε ήταν εκπληκτικά απλά.

Στο μεγαλύτερο βάρος του, ο Tom έπινε υπερβολικά, συχνά ξεκινώντας με ένα κοκτέιλ Negroni και συνεχίζοντας με 15 μπύρες. Τότε αποφάσισε να κόψει εντελώς το αλκοόλ. Εκτός από το να κόψει το αλκοόλ, αποφάσισε συνειδητά να μειώσει την κατανάλωση υδατανθράκων και άρχισε να ακολουθεί τη «δίαιτα της ντοπαμίνης».

Η δίαιτα αυτή βασίζεται στην κατανάλωση τροφών που διεγείρουν την παραγωγή ντοπαμίνης, μιας ορμόνης που σχετίζεται με το αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης. Ο σεφ αποκάλυψε επίσης ότι έτρωγε τοστ με τυρί και συχνά παρέλειπε το πρωινό.

«Ως σεφ, έτρωγα συνεχώς κατά τη διάρκεια της εργασίας μου. Ή έτρωγα τοστ με τυρί και πακέτα πατατάκια γιατί ήταν γρήγορα και έτοιμα. Ήμουν από αυτούς που παραλείπουν το πρωινό», είπε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brooklands Watch Company (@brooklandswatches)

Η μεγάλη αλλαγή του Tom Kerridge: Από την εξάρτηση από το αλκοόλ σε μια πιο υγιεινή ζωή

Ο διάσημος σεφ χρειάστηκε 12 εβδομάδες για να αποφασίσει ποιες αλλαγές θα έκανε στον τρόπο ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποχής από το αλκοόλ και της κατανάλωσης ενός υγιεινού πρωινού.

Μιλώντας για την απόφασή του να κόψει το αλκοόλ, δήλωσε: «Σταμάτησα το αλκοόλ μόνος μου. Ήξερα τι ήθελα να κάνω και το έκανα. Ήταν θέμα ψυχικής δύναμης. Έχω μια εθιστική προσωπικότητα. Με ρωτούν αν είμαι αλκοολικός, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο, απλά το αλκοόλ ήταν αυτό που βρήκα. Ίσως είμαι αλκοολικός, δεν ξέρω. Κάποιες μέρες είναι πολύ δύσκολες και κάποιες εύκολες. Τις περισσότερες φορές δεν είναι σημαντικό στη ζωή μου. Κατευθύνω όλη αυτή την παλιά ενέργεια του αλκοόλ στη δουλειά μου τώρα».

Εκτός από το αλκοόλ, πέτυχε τους στόχους απώλειας βάρους του προσθέτοντας τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως:

λαχανικά,

όσπρια σε κονσέρβα και

αυγά

Έκοψε επίσης τη ζάχαρη. Ωστόσο, ο Tom, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το ταξίδι υγείας του, εξακολουθεί να απολαμβάνει κάποιες λιχουδιές, όπως τη μαύρη σοκολάτα. Επειδή ακολούθησε τη δίαιτα της ντοπαμίνης, μπορούσε ακόμα να απολαμβάνει γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποκαλούσε «ήρωες της ντοπαμίνης» όπως:

το τυρί,

το γάλα,

το γιαούρτι και

η διπλή κρέμα

Η άσκηση είναι επίσης σημαντική για τον Tom προκειμένου να διατηρείται σε φόρμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Kerridge (@cheftomkerridge)

Τι είναι η δίαιτα ντοπαμίνης;

Η ντοπαμίνη είναι μια ορμόνη της «ευτυχίας», η οποία μεταδίδει σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου.

Η κατανάλωση τροφής προκαλεί αύξηση της ντοπαμίνης στο σώμα μας, ειδικά μετά την κατανάλωση ζαχαρούχων, λιπαρών τροφών. Αλλά τα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες έχουν επίσης το ίδιο αποτέλεσμα και είναι πολύ καλύτερα για εσάς.

Οι τροφές που προωθούνται στη διατροφή ενισχύουν την ντοπαμίνη, η οποία επηρεάζει τα κέντρα ανταμοιβής και ευχαρίστησης στον εγκέφαλό μας.

Στη δίαιτα πρέπει να τρώτε:

γαλακτοκομικά τρόφιμα όπως γάλα, τυρί και γιαούρτι

μη επεξεργασμένα κρέατα όπως βοδινό, κοτόπουλο και γαλοπούλα

ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3 όπως ο σολομός και το σκουμπρί

αυγά

λαχανικά

φρούτα, ιδιαίτερα τις μπανάνες

καρύδια

σκούρες σοκολάτες

Επίσης δεν πρέπει να τρώτε ή να πίνετε:

αλκοόλ

καφεΐνη

επεξεργασμένη ζάχαρη

αμυλούχους υδατάνθρακες