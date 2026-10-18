Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/10) – Πλούσια σε δράση σε όλα τα σπορ η σημερινή ημέρα

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις και σήμερα Κυριακή.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σαγκάη
11:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σαγκάη
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός Superleague Γυναικών
13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός Aktor – Περιστέρι Betsson GBL
13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Vikos Φalcons – Ολυμπιακός GBL
13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
13:30 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Λέτσε Serie A
14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
14:30 Novasports 4HD Καρλσρούη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
14:30 Novasports 3HD Αρμίνια Μπίλεφελντ – Όσναμπρικ Bundesliga 2
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Οσασούνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga
15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
15:30 Novasports 5HD Καμπούρ – Άλκμααρ Eredivisie
15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Πετκίμ Turkish Basketball Super League
16:00 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
16:00 Novasports Prime Καλαμάτα – ΟΦΗ Super League
16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League
16:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Κόμο Serie A
16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga
17:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley Super Cup
17:00 Magenta Sport 2 Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership
17:15 Magenta Sport 4 League Θέλτα – Αλαβές LaLiga
17:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:45 Novasports 4HD Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie
18:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 Magenta Sport 5 Τενερίφη – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
19:00 Magenta Sport 3 ΑΛΣ Ομόνοια – Ανόρθωση Cyprus League
19:00 Magenta Sport 1 Μίλαν – Αταλάντα Serie A
19:30 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
20:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Άρης Super League
20:00 Magenta Sport 4 Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 Magenta Sport 2 Socca Champions League Τελικός
20:30 Magenta Sport 8 Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ηρακλής Super League
21:45 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλη LaLiga