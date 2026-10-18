Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/10) – Πλούσια σε δράση σε όλα τα σπορ η σημερινή ημέρα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις και σήμερα Κυριακή.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σαγκάη

11:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σαγκάη

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός Superleague Γυναικών

13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός Aktor – Περιστέρι Betsson GBL

13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Vikos Φalcons – Ολυμπιακός GBL

13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:30 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Λέτσε Serie A

14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

14:30 Novasports 4HD Καρλσρούη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Αρμίνια Μπίλεφελντ – Όσναμπρικ Bundesliga 2

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Οσασούνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

15:30 Novasports 5HD Καμπούρ – Άλκμααρ Eredivisie

15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Πετκίμ Turkish Basketball Super League

16:00 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

16:00 Novasports Prime Καλαμάτα – ΟΦΗ Super League

16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League

16:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Κόμο Serie A

16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley Super Cup

17:00 Magenta Sport 2 Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Magenta Sport 4 League Θέλτα – Αλαβές LaLiga

17:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:45 Novasports 4HD Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie

18:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 Magenta Sport 5 Τενερίφη – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

19:00 Magenta Sport 3 ΑΛΣ Ομόνοια – Ανόρθωση Cyprus League

19:00 Magenta Sport 1 Μίλαν – Αταλάντα Serie A

19:30 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

20:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Άρης Super League

20:00 Magenta Sport 4 Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 Magenta Sport 2 Socca Champions League Τελικός

20:30 Magenta Sport 8 Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ηρακλής Super League

21:45 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλη LaLiga

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