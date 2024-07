Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί στον νέο βομβαρδισμό σε σχολείο στη Νουσέιρατ

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νέο βομβαρδισμό σε σχολείο στη Νουσέιρατ (κεντρικά), όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι στοχοποίησαν «τρομοκράτες».

Ο βομβαρδισμός του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο «χιλιάδες εκτοπισμένοι», είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον «δεκαπέντε άνθρωποι», στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Πρόκειται για τον πέμπτο βομβαρδισμό σχολείου μέσα σε οκτώ ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας όπου στεγάζονται εκτοπισμένοι και υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Η επίθεση είχε ως στόχο ένα σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ που έχει γίνει στόχος δύο πρόσφατων ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία «έπληξε έναν αριθμό τρομοκρατών που δρούσαν στη ζώνη του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν της UNRWA στη Νουσεϊράτ». Σύμφωνα μα αυτήν την πηγή, το κτίριο χρησίμευε ως βάση για «επιθέσεις» εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι τα θύματα, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία δεν ήταν σε θέση να δώσουν κάποιον ακριβή απολογισμό. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε μια «αποτρόπαια σφαγή».

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερα σχολεία που φιλοξενούν εκτοπισμένους έγιναν στόχος ισραηλινών πληγμάτων, με πολλούς νεκρούς.

