Γάζα: Στους 90 οι νεκροί, 300 οι τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αλ Μαουάσι

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην Γάζα, ανακοίνωσε απόψε ότι 90 είναι μέχρι στιγμής οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο καταγγέλλει την «αποτρόπαιη σφαγή εκ μέρους του κατακτητή» (σ.σ. του Ισραήλ) σημειώνοντας ότι οι νεκροί είναι 90 και οι τραυματίες 300.

«Τα μισά από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε η Χαμάς.

Το ισραηλινό πλήγμα έγινε σε μια χαρακτηρισμένη «ανθρωπιστική ζώνη» της Λωρίδας της Γάζας, στα δυτικά του Χαν Γιουνίς, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Μοχάμεντ Ντέιφ. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο Ντέιφ σκοτώθηκε. «Ακόμη εξετάζουμε και επαληθεύουμε τα αποτελέσματα του πλήγματος», είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Στη δική της ανακοίνωση η Χαμάς λέει ότι ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι στόχευε ηγέτες της είναι ψευδής και ο στόχος του ήταν να δικαιολογήσει την επίθεση, την πιο πολύνεκρη που έχει σημειωθεί στη Γάζα εδώ και εβδομάδες.

🚨 Footage of the moment that the occupation bombed a Civil Defense vehicle in the massacre in Khan Younis, southern #Gaza Strip.

A Civil Defense member was martyred and 8 others were wounded during the massacres after the IOF targeted anyone trying to rescue the people. pic.twitter.com/MqBVCqgPOW

— Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) July 13, 2024