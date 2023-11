Τα καλύτερα τραγούδια του Charles Aznavour σε playlist για το enikos.gr

Ο Charles Aznavour (1924-2018) ήταν Γαλλοαρμένιος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και διπλωμάτης. Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1924 στο Παρίσι από Αρμένιους γονείς που είχαν διαφύγει από τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Aznavour θεωρείται ευρέως ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ταλέντα της Γαλλίας και ένας από τους πιο διάσημους και διαχρονικούς ερμηνευτές του γαλλικoύ τραγουδιού.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η καριέρα του Aznavour διήρκεσε αρκετές δεκαετίες και ήταν γνωστός για την ευελιξία του τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική. Έγραψε και ερμήνευσε κομμάτια σε πολλές γλώσσες, όπως γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά.

Έγραψε πολυάριθμα τραγούδια για τον εαυτό του αλλά και για άλλους καλλιτέχνες. Μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια του περιλαμβάνουν τα “La Bohème”, “She”, “For Me… Formidable” και το “Yesterday, When I Was Young”.

Εκτός από τη μουσική του καριέρα, ο Aznavour ήταν ένας επιτυχημένος ηθοποιός. Εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, παίζοντας συχνά σύνθετους και δραματικούς ρόλους. Ένα από τα αξιοσημείωτα υποκριτικά επιτεύγματά του ήταν ο ρόλος του στην ταινία του François Truffaut “Shoot the Piano Player” (1960).

Ο Aznavour απέκτησε διεθνή αναγνώριση και εμφανίστηκε σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Aznavour έλαβε πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής Légion d’honneur. Το 1998, ανακηρύχθηκε Διασκεδαστής του Αιώνα από το CNN και τους χρήστες του Time Online.

Charles Aznavour έπαιξε επίσης ρόλο στη διπλωματία. Διετέλεσε πρεσβευτής της Αρμενίας στην Ελβετία και μόνιμος αντιπρόσωπος της Αρμενίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Ο αντίκτυπος του Charles Aznavour στη γαλλική μουσική και τον πολιτισμό παραμένει σημαντικός και η κληρονομιά του παραμένη ζωντανή, μέσα από τα διαχρονικά του τραγούδια και τη συμβολή του στις τέχνες.

Για τους φίλους του γαλλικού τραγουδιού και του του enikos.gr, φτιάξαμε ένα playlist στο Spotify, με τίτλο “Best of Charles Aznavour”. Περιλαμβάνει 35 από τα καλύτερα τραγούδια του σπουδαίου τραγουδιστή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου 2 ωρών. Καλή διασκέδαση!

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru