Τα καλύτερα τραγούδια του Barry White σε playlist για το enikos.gr

Ο Barry White ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός και πιανίστας, που έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της soul και της R&B μουσικής σκηνής. Γνωστός για τη βαθιά μπάσα φωνή του και τις σεξουαλικά φορτισμένες μπαλάντες του, ο Barry White καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της “smooth soul” μουσικής.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1944 στο Galveston του Texas, ΗΠΑ. Η μουσική καριέρα του ξεκίνησε στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όταν εργάστηκε ως παραγωγός και συνθέτης για διάφορους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Banana Splits και της Gloria Scott. Ωστόσο, η πραγματική επιτυχία του ήρθε όταν ξεκίνησε μια σόλο καριέρα και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ “I’ve Got So Much to Give” το 1973.

Τα τραγούδια του Barry White συνήθως περιλάμβαναν στίχους με εκφράσεις αγάπης και ερωτισμού, με τη χαρακτηριστική του μπάσα φωνή να προσδίδει μια ιδιαίτερη αίσθηση σε κάθε ερμηνεία του. Κάποια από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του είναι τα “Can’t Get Enough of Your Love, Babe”, “You’re the First, the Last, My Everything” και “Just the Way You Are”. Το μουσικό του στυλ συνδύαζε την soul, τη funk και τη disco μουσική, καθιστώντας τον αγαπημένο του κοινού τόσο της εποχής του όσο και των επόμενων γενεών. Εξίσου δημοφιλής και αγαπητός ήταν και στην Ελλάδα.

Ήταν ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης με πολλές κυκλοφορίες άλμπουμ και πολλά singles που κατέκτησαν τα charts. Κέρδισε πολλά μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των Grammy Awards. Η μουσική του συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες και να εκτιμάται από τους θαυμαστές της soul μουσικής.

Είχε φτιάξει μια μεγάλη ορχήστρα από 40 μουσικούς, την Love Unlimited Orchestra καθώς και το γυναικείο φωνητικό τρίο Love Unlimited, το οποίο του έκανε φωνητικά στις ηχογραφήσεις και τις συναυλίες και στο οποίο συμμετείχε η γυναίκα και η κουνιάδα του.

Ο Barry White απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2003 στο Los Angeles της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, αλλά η μουσική κληρονομιά του ζει μέσα από την αναγνώριση του ως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της soul μουσικής. Είχε έρθει και στην Αθήνα και είχε δώσει μία συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1990.

Ετοιμάσαμε ένα playlist στο Spotify, με τίτλο “Best of Barry White & The Love Unlimited Orchestra” για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr. Περιλαμβάνει 46 από τα καλύτερα τραγούδια του Barry White και της ορχήστρας του. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης από 3,5 ώρες. Καλή διασκέδαση!

