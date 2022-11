Τα χριστουγεννιάτικα του Andrea Bocelli

“A Family Christmas”, αυτός είναι ο τίτλος του νέου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ του Andrea Bocelli, στον οποίον συμμετέχει ο γιός του Matteo Bocelli και η κόρη του Virginia Bocelli. Η οικογένεια Bocelli λοιπόν άνοιξε την Casa Bocelli και φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου γιορτινού δίσκου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι ενορχηστρώσεις στα τραγούδια είναι εκπληκτικές, πολλά τα φυσικά όργανα, πλούσια η χορωδία, μεγαλειώδης η παραγωγή.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον δίσκο.

Do You Hear What I Hear?

Have Yourself a Merry Little Christmas

Feliz Navidad

Joy To The World

Happy Xmas (War Is Over)

I‘ll Be Home For Christmas

Santa Claus Is Coming To Town (Fireside Version)

Silent Night (Fireside Version)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru