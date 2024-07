Τα 3 σημάδια που μαρτυρούν ότι έχετε παντρευτεί έναν νάρκισσο, σύμφωνα με ειδικό

O David Hawkins είναι κλινικός ψυχολόγος και δουλεύει με άνδρες νάρκισσους και τις συντρόφους τους, ώστε να αντιμετωπίσει τη συναισθηματική κακοποίηση και να βοηθήσει τους γάμους να θεραπευτούν.

Οι νάρκισσοι, στις σχέσεις τους, παραμελούν τα συναισθήματα των συντρόφων τους και τις κατηγορούν για τα προβλήματά τους. Όπως εξηγεί ο ειδικός, ένας νάρκισσος θα μπορούσε να διδαχθεί την ενσυναίσθηση ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο ναρκισσισμός στον γάμο

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο ναρκισσισμός περιορίζεται σε ένα μικρό ποσοστό εγωκεντρισμού. Κάποιοι άλλοι, διαγιγνώσκονται με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, μια ακραία μορφή ναρκισσισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από εμμονή με τον εαυτό, χειριστικότητα και εκμετάλλευση στις ανθρώπινες σχέσεις.

Οι άνθρωποι που φτάνουν στο γραφείο του ειδικού David Hawkins, στο Σιάτλ, καταφεύγουν σε αυτόν, αφού έχουν υποστεί τις συνέπειες ενός συντρόφου-νάρκισσου.

«Συνήθως, οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με ναρκισσιστικές προσωπικότητες, αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς ένας νάρκισσος ρίχνει πάντα το φταίξιμο στο άλλο άτομο, δημιουργώντας σύγχυση στη σχέση», εξηγεί ο Hawkins.

Ένας νάρκισσος που θέλει πραγματικά να αλλάξει τον εαυτό του και να σώσει τη σχέση του, μπορεί να μάθει τη συμπόνοια και να διδαχθεί τις δεξιότητες που προϋποθέτει μια υγιής σχέση, όμως απαιτείται χρόνος, εξηγεί ο ειδικός.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο Hawkins αναζητά να εντοπίσει τα μοτίβα στη συμπεριφορά του νάρκισσου, ώστε να διαπιστώσει πόσο βαθιά ριζωμένες είναι οι συμπεριφορές του και να δρομολογήσει μια εφικτή λύση.

Οι πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές ενός νάρκισσου σε μια συντροφική σχέση:

Οι νάρκισσοι υποτιμούν τα αισθήματά σας

Πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να σας κατηγορούν

Εκρήξεις θυμού ή «τιμωρία της σιωπής»

Οι νάρκισσοι υποτιμούν τα αισθήματά σας

Ένας σύντροφος-νάρκισσος, υποτιμά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του άλλου, δεν τον πιστεύει ή θεωρεί ότι σκέφτεται λάθος, σύμφωνα με τον Hawkins.

Οι σύντροφοι, διαπιστώνουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ναρκισσιστική συμπεριφορά και συναισθηματική κακοποίηση συνήθως αν διαβάσουν κάτι σχετικό και το συνδυάσουν με τη σχέση τους.

Τότε διαπιστώνουν γιατί ο σύντροφός τους δεν δείχνει ενσυναίσθηση, υποστήριξη, γιατί δεν αναλαμβάνει ευθύνες.

Στις συντροφικές σχέσεις με έναν νάρκισσο, οι χαρακτηρισμοί και το gaslighting (συναισθηματική χειραγώγηση) αποτελούν συνηθισμένες τακτικές. Στη θεραπεία ζεύγους, o Hawkins διαπιστώνει στον νάρκισσο σύντροφο αυτές, καθώς και άλλες χειριστικές τακτικές.

«Πρόκειται για καλά εδραιωμένα μοτίβα του χαρακτήρα τους. Μπορεί να τους αντιμετωπίσει κάποιος μόνο αν είναι πολύ σταθερός και δεν φοβάται, ο οποίος θα τους μιλήσει ξεκάθαρα, λέγοντας για παράδειγμα: δες τώρα τι κάνεις».

«Η συνηθισμένη απόκριση ενός νάρκισσου θα είναι η δημιουργία περισπασμών: γιατί να το αναλύσουμε πάλι αυτό; Της έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη, και άλλα, παρόμοια».

Πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να σας κατηγορούν

Κατά τη θεραπεία ζεύγους, ένας νάρκισσος αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για τα προβλήματα της σχέσης, εξηγεί ο Hawkins. Αντίθετα, προσβάλλουν και ρίχνουν το φταίξιμο στον σύντροφό τους. Η τακτική τους αυτή αποτελεί το τρόπο με τον οποίο διατηρούν τον έλεγχο της δυναμικής στη σχέση, κάνοντας το άλλο μέλος να νιώθει ενοχές.

Εκρήξεις θυμού ή «η τιμωρία της σιωπής»

Επίσης, οι νάρκισσοι φέρονται με ανώριμους τρόπους, χρησιμοποιώντας ακραίες τακτικές χειραγώγησης, όπως είναι η τιμωρία της σιωπής, εξηγεί ο Hawkins.

Αν ένας νάρκισσος ερμηνεύσει κάτι ως επίθεση απ’ τη σύντροφό του-αν για παράδειγμα εκείνη του εξηγήσει πως την επηρεάζει η συμπεριφορά του, αν του εκφράσει τα συναισθήματά της-, τότε θα σταματήσουν την επικοινωνία, στην προσπάθεια να «της δώσουν ένα μάθημα».

Η διακοπή της επικοινωνίας δεν είναι υγιής στρατηγική, αλλά είναι ο μηχανισμός άμυνας του νάρκισσου, ο οποίος τον βοηθά να διατηρήσει αλώβητη την εικόνα για τον εαυτό του.

Σταματώντας δηλαδή την επικοινωνία, στερούν από τη σύντροφο και τη δυνατότητα να τους ασκήσει κριτική.

«Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο νάρκισσος είναι ένα βαθιά ανασφαλές άτομο, χωρίς καμία πραγματική αυτοπεποίθηση-μοναδικό τους έρεισμα είναι η επιβεβαίωση των άλλων», σημειώνει η Elinor Greenberg, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας (“Borderline, Narcissistic, and Schizoid Adaptations: The Pursuit of Love, Admiration, and Safety,”) στον Insider.