Πρώην σταρ του τένις κατασκόπευε την πρώην του με κρυφή κάμερα – Το βίντεο και η μήνυση

Ο David Nalbandian δέχθηκε μήνυση από την πρώην κοπέλα του για καταδίωξη και σεξουαλική παρενόχληση αφού ο φιναλίστ του Wimbledon του 2002 φέρεται να τοποθέτησε κρυφές κάμερες μέσα στον κλιματισμό στο διαμέρισμα που μοιράζονταν στην Ιταλία, σύμφωνα με την The Sun.

Η 29χρονη, Araceli Torrado υπέβαλε την καταγγελία εναντίον του 41χρονου πρώην αστέρα του τένις και συμπεριέλαβε ένα βίντεο που δείχνει την κάμερα.

Ένας δικαστής έκρινε ότι ο Nalbandian όντως τοποθέτησε τον εξοπλισμό καταγραφής μέσα στο διαμέρισμα, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα, καθώς αυτός και η Torrado μοιράζονταν το διαμέρισμα επειδή συγκατοικούσαν.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με την Daily Mail .

Ο Nalbandian παραδέχτηκε στην πρώην σύντροφό του ότι εγκατέστησε την κάμερα, σύμφωνα με το c5n.com. «Μου φαίνεται αξιολύπητο που δεν μπορείς να μου το παραδεχτείς. Βρήκα την κάμερα…», είπε η 29χρονη. «Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι να είμαι σε μια καλή σχέση μαζί σου και θέλω να βρω έναν τρόπο να το κάνω», απάντησε ο Ναλμπαντιάν.

Αργότερα είπε: «Θέλεις να είμαι ειλικρινής; Ναι, έβαλα την κάμερα εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσα να το δω όμως εικόνα γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί στο Διαδίκτυο, δεν μπορείς να το δεις, οπότε δεν είδα απολύτως τίποτα».

Στη συνέχεια, η 29χρονη Torrado μήνυσε τον Nalbandian για καταδίωξη και παρενόχληση.

Η ίδια φέρεται να ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την The Sun: «Υπό το φως των ερωτήσεων που λαμβάνω για τα γεγονότα των οποίων ήμουν θύμα και των οποίων ο δράστης ήταν ο David Nalbandian, θέλω να σας ενημερώσω ότι καταθέτω μήνυση στα ποινικά και αστικά δικαστήρια, ευχαριστώ για την υποστήριξη».

