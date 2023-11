NBA: Νέο ρεκόρ για τον 39χρονο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για άλλο ένα ρεκόρ στο ΝΒΑ το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Τζέιμς με τα λεπτά που έπαιξε στην πρώτη περίοδο της βαριάς ήττας (138-94) από τους Σίξερς έφτασε τα 66.298 λεπτά στην καριέρα του και ξεπέρασε τον Τζαμπάρ, που ήταν πρώτος στη σχετική λίστα με 66.297 λεπτά (περιλαμβάνει αγώνες κανονικής περιόδου και playoff).

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Τζέιμς ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και στη λίστα με τους περισσότερους πόντους στην Ιστορία ενώ φέτος έγινε ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ με 39.000 πόντους καριέρας.

Ο Τζαμπάρ εξακολουθεί να οδηγεί τη λίστα με τα περισσότερα καλάθια (15.837) με τον Τζέιμς να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14.312.

Ο Τζέιμς είναι τέταρτος στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ όλων των εποχών του ΝΒΑ με 10.531, πίσω από τους Κρις Πολ (11.632), Τζέισον Κιντ (12.091) και τον κάτοχο του ρεκόρ Τζον Στόκτον (15.806).

LeBron James reaches yet another HISTORIC milestone as he logs in 66,298+ minutes.

This includes regular NBA season and the playoffs 👑

The top 5:

🔸 LeBron James: 66,298+ minutes

🔸 Kareem Abdul-Jabbar: 66,297 minutes

🔸 Karl Malone: 62,759 minutes

🔸 Kobe Bryant: 57,278… pic.twitter.com/ncszubJECI

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 28, 2023