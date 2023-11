Διήμερη παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Αναμένονται νέες απελευθερώσεις σήμερα

Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς παρατάθηκε και σήμερα αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι περισσότεροι ισραηλινοί όμηροι και παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, καθώς και να φθάσει κι άλλη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η κατάσταση παραμένει τραγική.

Η συμφωνία που κλείστηκε με βασικό μεσολαβητή το Κατάρ, με υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, και τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή έχει επιτρέψει μέχρι τώρα την απελευθέρωση πενήντα ομήρων της Χαμάς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας και 150 Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Άλλοι 19 όμηροι, στην πλειονότητά τους ξένοι εργάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς εκτός του πλαισίου της συμφωνίας.

Μερικές ώρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της ανακωχής, οι ΗΠΑ και το Κατάρ ανακοίνωσαν την παράτασή της για δύο ημέρες, από σήμερα στις 07:00 ως μεθαύριο Πέμπτη στις 07:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), κάτι που θα επιτρέψει την απελευθέρωση άλλων τουλάχιστον 20 ομήρων και 60 παλαιστινίων φυλακισμένων.

«Τα μέρη (…) κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα για άλλες δύο μέρες, με τους ίδιους όρους», δηλαδή τον λόγο 1:3 ως προς την απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων, ανέφερε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ, ο Ματζίντ Μπιν Μοχάμεντ αλ Ανσάρι.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian pause for an additional two days in the Gaza Strip.

