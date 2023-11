Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 11 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς – Ελευθερώθηκαν και 33 Παλαιστίνιοι

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ανταλλαγή ομήρων ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ., ενώ ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι 11 όμηροι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρίνισε ότι πρόκειται για τρεις Γάλλους, δύο Γερμανούς και έξι Αργεντινούς. Παράλληλα, απελευθερώθηκαν 33 Παλαιστίνιοι – 30 παιδιά και τρεις γυναίκες – που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, συμπλήρωσε.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.

