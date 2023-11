Βρετανία: Το σχόλιο της δημοσιογράφου του BBC που πήρε την συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την αιφνίδια απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λόγω δηλώσεών του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σχολίασε η δημοσιογράφος του BBC, Laura Kuenssberg, που πήρε την συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Η συνέντευξή μας με τον Έλληνα πρωθυπουργό που φαίνεται ότι ταράξει τόσο την Ντάουνινγκ Στριτ για να ακυρώσει τη συνάντηση του Σουνάκ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τεράστια αντίδραση, δεδομένου ότι αυτό το θέμα είναι μακροχρόνιο μεταξύ των δύο χωρών…» έγραψε η δημοσιογράφος του BBC στο Χ, πρώην Τwitter.

Δείτε την ανάρτηση της Laura Kuenssberg:

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023