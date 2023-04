Πως το glam έπαιξε σημαντικό ρόλο στη rock μουσική

To glam rock είναι μιά κατηγορία της rock μουσικής, που αναπτύχθηκε στην Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Χαρακτηριζόταν από τις εκκεντρικές εμφανίσεις των μουσικών και των τραγουδιστών, με έντονα μακιγιάζ, εντυπωσιακά λαμπερά κοστούμια, λαμέ με πολλά στρας, παπούτσια σε ψηλές πλατφόρμες και τακούνια και πολύ glitter… πάρα πολύ glitter.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μουσικά τα τραγούδια ήσαν καθαρά rock, αλλά εύπεπτη rock, θα μπορούσαμε να την πούμε και soft rock. Οι μελωδίες και οι μουσικές φράσεις ήσαν ευδιάκριτες στους ακροατές και αναδεικνυόντουσαν από τους παραμορφωμένους ήχους κυρίως της ηλεκτρικής κιθάρας. Ο ρυθμός έπαιζε σημαντικό ρόλο, πολλά από τα κομμάτια ήσαν χορευτικά και προκαλούσαν τον χορό στα κλαμπς, πριν ακόμα κυριαρχήσει η disco από την Αμερική.

Πολλά είναι τα ονόματα που ξεκίνησαν την καριέρα τους ή και την τελείωσαν μέσα στο glam rock. Τα πιό σημαντικά εξ αυτών είναι οι: T. Rex με τραγουδιστή τους τον Marc Bolan, David Bowie, Mott the Hoople, Sweet, Slade, Mud, Roxy Music, Gary Glitter, Wizzard, Alvin Stardust, Ian Hunter, κ.ά. Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν ανήκαν ακριβώς στην κατηγορία αυτή αλλά που υιοθέτησαν στοιχεία και επιρρεάστηκαν από αυτήν, όπως ο Elton John, ο Rod Stewart, ο Freddie Mercury των Queen ακόμα και οι Who. Και στην Αμερική όμως υπήρξαν ονόματα που επιρρεάστηκαν από το glam rock, ανάμεσά τους οι: Alice Cooper, Lou Reed, New York Dolls, Sparks, Suzi Quatro, Iggy Pop, Adam Ant, Twisted Sisters, μέχρι και ο νέος Harry Styles. Επιρροές από το glam rock είχε δεχθεί και το νεο-ρομαντικό κίνημα στην βρετανική μουσική, που εμφανίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με πρωτοπόρο τον Boy George και τους Culture Club.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα του θρυλικού glam rock.

T. Rex – Bang A Gong (get It On)

David Bowie – Rebel Rebel

Mott the Hoople – All The Young Dudes

Sweet – The Ballroom Blitz

Slade – Cum On Feel The Noize

Roxy Music – Virginia Plain

Gary Glitter – Leader of the Gang (I Am)

Elton John & The Who – Pinball Wizard (Tommy)

Suzi Quatro – 48 Crash

Alice Cooper – Schools Out

