Νεπάλ: Φωτιά σε αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Κατμαντού μετά την αναφορά για εκδήλωση φωτιάς σε Boeing 737-800 της εταιρίας Fly Dubai, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Παρότι αρχικά το πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να επιστρέψει στο Κατμαντού για αναγκαστική προσγείωση, ο υπουργός Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο συναγερμός έληξε και πως το αεροπλάνο συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ντουμπάι.

#Flash Fly Dubai Aircraft catches fire after taking off from Kathmandu airport, Nepal. Trying to land on airport. pic.twitter.com/3u63uhwlQJ

