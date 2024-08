Πώς να διατηρήσετε το ψωμί φρέσκο το καλοκαίρι – Εκατομμύρια άνθρωποι το αποθηκεύουν με λάθος τρόπο

Το ψωμί είναι ένα βασικό είδος διατροφής, αλλά μπορεί να μουχλιάσει πολύ γρήγορα, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικοί μοιράστηκαν μερικά κόλπα αποθήκευσης για να διατηρήσετε το ψωμί σας φρέσκο για περισσότερο, όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Το ψωμί είναι αναμφίβολα ένα από τα προϊόντα που αγοράζονται από τα περισσότερα νοικοκυριά εβδομαδιαίως, είτε λευκό σε φέτες, ολικής αλέσεως ή άλλα είδη που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό κομμάτι της διατροφής πολλών ανθρώπων, όλο και περισσότερο ψωμί σπαταλιέται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη Sophie Trueman, ειδική στα απόβλητα τροφίμων στο Too Good To Go.

Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης του ψωμιού το καλοκαίρι

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αποθηκεύουν το ψωμί τους στο ψυγείο, άλλοι επιλέγουν την κουζίνα και κάποιοι επιλέγουν ένα καλαθάκι ψωμιού. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Sophie, οι υφασμάτινες σακούλες είναι στην πραγματικότητα ο «καλύτερος» τρόπος αποθήκευσης του ψωμιού επειδή βοηθούν στη διατήρηση των ιδιοτήτων του.

Όταν το ψωμί αποθηκεύεται σε υγρό ή υπερβολικά ζεστό περιβάλλον, μπορεί να γίνει εστία για μούχλα, αποτελώντας κίνδυνο για άτομα με αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα.

«Να θυμάστε ότι αν το ψωμί είναι φρεσκοψημένο, δεν πρέπει να το αποθηκεύετε σε αεροστεγή σακούλα, καθώς δεν θα μπορεί να αναπνεύσει. Πρέπει να το αφήσετε να αναπνεύσει για την καλύτερη δυνατή συντήρησή του. Η αποθήκευσή του σε καλάθι ψωμιού ή σε υφασμάτινη σακούλα, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου είναι πάντα η καλύτερη επιλογή», επισημαίνει η ειδικός.

Σύμφωνα με έναν ειδικό, εκατομμύρια άνθρωποι αποθηκεύουν το ψωμί τους στο ψυγείο, αλλά αυτό δεν συνιστάται.

Η Sarah Lawson, ειδικός σε θέματα ασφάλειας τροφίμων στο Storage Box Shop, δήλωσε: «Σχεδόν ο μισός βρετανικός πληθυσμός αποθηκεύει το ψωμί του στο ψυγείο, με στόχο την παράταση της διάρκειας ζωής του. Ωστόσο, η ψύξη μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αλλοίωση του ψωμιού λόγω της διαδικασίας όπου τα μόρια του αμύλου κρυσταλλώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες».

«Το ιδανικό μέρος για τη φραντζόλα σας είναι σε ένα καλάθι ψωμιού ή σε ένα δροσερό, στεγνό ντουλάπι, όπου προστατεύεται από τους κύριους εχθρούς της αλλοίωσης του ψωμιού, την υπερβολική υγρασία και τη ζέστη. Αν θέλετε να παρατείνετε τη φρεσκάδα του ψωμιού σας πέρα από λίγες ημέρες, η κατάψυξη είναι καλύτερη επιλογή από την ψύξη».

Αν επιλέξετε να καταψύξετε το ψωμί, αφήστε το να ξεπαγώσει σε θερμοκρασία δωματίου και θα ανακτήσει τη νόστιμη γεύση του. Η Sophie πρόσθεσε: «Σας συμβουλεύουμε να το ζεστάνετε στο φούρνο, αφού ξεπαγώσει εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε μια υπερβολικά τραγανή υφή. Σε περίπτωση που το ψωμί είναι στεγνό, μπορείτε να βρέξετε την κρούστα του πριν το κόψετε. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να το βάλετε στον φούρνο για λίγα λεπτά, ώστε να ανακτήσει την τραγανή υφή του. Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να το κόψετε σε φέτες και να το φριγανίσετε, ώστε να είναι σίγουρα πολύ τραγανό».