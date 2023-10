Ποιοι σπόροι φρούτων είναι δηλητηριώδεις και δεν πρέπει ποτέ να καταπιείτε – Μερικοί από αυτούς είναι στην εποχή τους

Δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση όλοι οι σπόροι και τα κουκούτσια από φρούτα. Στην πραγματικότητα, μερικά μπορεί να είναι δηλητηριώδη εάν καταναλωθούν σε υπερβολική ποσότητα.

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και φασολιών μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη μιας συνολικής ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής και η κατανάλωση περισσότερων από αυτά τα τρόφιμα είναι συνήθως ευεργετική. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι σπόροι, κουκούτσια και ωμές τροφές που είναι επικίνδυνοι να καταναλωθούν. Πρέπει να αποφύγετε τη σύνθλιψη και την κατάποση ορισμένων σπόρων, κουκουτσιών και ακατέργαστων ειδών.

Ποια κουκούτσια δεν πρέπει να καταναλώνονται

Κερασόκοκος

Σπόροι μήλου – Τα μήλα είναι στην εποχή τους

Σπόροι Βερίκοκου

Κόκκινα φασόλια

Κερασόκοκος

Τα κουκούτσια κερασιού περιέχουν πρωσικό οξύ, γνωστό και ως κυανίδιο, το οποίο είναι δηλητηριώδες. Εάν καταπιείτε ένα ή δύο κουκούτσια ολόκληρα, θα περάσουν από το πεπτικό σας σύστημα και είναι απίθανο να προκαλέσουν βλάβη. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφύγετε τη σύνθλιψη ή το δάγκωμα. Τα σπασμένα κουκούτσια κερασιού εκθέτουν το σώμα σας στο πρωσικό οξύ πιο εύκολα.

Σπόροι μήλου

Οι σπόροι μήλου περιέχουν επίσης κυάνιο. Εάν καταπιείτε μερικούς σπόρους μήλου, να ξέρετε ότι η φυσική τους προστατευτική επικάλυψη, τους εμποδίζει να εισέλθουν στο πεπτικό σας σύστημα. Αλλά η κατανάλωση πάρα πολλών μασημένων ή θρυμματισμένων σπόρων μήλου μπορεί να είναι αιτία ανησυχίας.

Σπόροι Βερίκοκου

Οι σπόροι βερίκοκου, που βρίσκονται στο εσωτερικό του λάκκου, περιέχουν επίσης κυάνιο. Μπορούν να προκαλέσουν στομαχόπονο και ασθένεια όταν καταναλώνονται και είναι πολύ τοξικά για τα παιδιά. Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η δηλητηρίαση με κυάνιο που σχετίζεται με την κατάποση σπόρων βερίκοκου είναι τόσο δηλητηριώδης στα παιδιά που πολλοί που τα καταπίνουν χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Κόκκινα φασόλια

Αν και δεν είναι τεχνικά σπόροι ή κουκούτσι, τα κόκκινα φασόλια αξίζει να αναφερθούν επειδή περιέχουν υψηλό επίπεδο μιας λεκτίνης που ονομάζεται φυτοαιμοσυγκολλητίνη , η οποία έχει τοξικές επιδράσεις στον άνθρωπο όταν καταναλώνεται. Η μονάδα μέτρησης για τις τοξίνες ονομάζεται μονάδα αιμοσυγκόλλησης (hau). Τα ωμά φασόλια έχουν από 20.000 έως 70.000 hau, ενώ τα πλήρως μαγειρεμένα φασόλια περιέχουν 200 έως 400 hau.

Τα λευκά φασόλια έχουν το ένα τρίτο της ποσότητας της τοξίνης σε σύγκριση με τα κόκκινα φασόλια.

Σύμφωνα με τον Amidor, μόλις τέσσερα ή πέντε ωμά ή μουλιασμένα κόκκινα φασόλια μπορούν να προκαλέσουν τοξικότητα μέσα σε μία έως τρεις ώρες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια και κοιλιακό άλγος.

Σπόροι και κουκούτσια που είναι ασφαλή για κατανάλωση

Σπόροι καρπουζιού

Ευτυχώς για τους λάτρεις του καρπουζιού, αυτοί οι μικροσκοπικοί σπόροι εμπίπτουν σε αυτή την «ασφαλή» κατηγορία για τους περισσότερους ανθρώπους. Οι σπόροι καρπουζιού είναι μια καλή πηγή ορισμένων βιταμινών και μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, του φυλλικού οξέος και της νιασίνης.

«Οι λευκοί «σπόροι» σε ένα καρπούζι χωρίς κουκούτσι είναι στην πραγματικότητα άδειοι σπόροι όπου ένας σπόρος δεν ωρίμασε πλήρως», είπε ο Toby Amidor, συγγραφέας του Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family , στον Verywell, προσθέτοντας ότι είναι ασφαλή να τα φάτε. «Οι μαύροι σπόροι σε ένα κανονικό καρπούζι είναι ώριμοι, γόνιμοι σπόροι που θα φύτρωναν αν φυτεύατε λίγους στο χώμα. Είναι ασφαλή για κατανάλωση και θα περάσουν από το σώμα σας, καθώς είναι αδιάλυτες φυτικές ίνες». Όμως ο Amidor προειδοποιεί ότι η κατανάλωση σπόρων καρπουζιού μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα ή γαστρεντερική δυσφορία για όσους έχουν ευαίσθητο πεπτικό σύστημα.

Άλλοι σπόροι και κουκούτσια που είναι ασφαλή για κατανάλωση: