Πίστευε ότι ο σύντροφός της είναι πλούσιος – «Ανακάλυψα ότι η ζωή του είναι ψεύτικη και χρωστάει δάνειο 227.000 ευρώ»

Για δύο χρόνια, η TikToker Kaycee Cutts (@kayceecutts) είχε σχέση με έναν άνδρα που πίστευε πως ήταν η αδελφή ψυχή της. Κάποια στιγμή, όμως, ζούσαν 1,5 ώρα μακριά ο ένας από τον άλλο και έπρεπε να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το μέλλον τους.

Καθώς η Kaycee σκεφτόταν να μετακομίσει και να εγκατασταθεί στην περιοχή όπου έμενε εκείνος, την πήγε να δουν σπίτια αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Εκείνη πίστευε πως είχε τη ζωή του σε τάξη, οπότε δεν ανησυχούσε καθόλου για το ότι θα έκλεινε την επιχείρησή της και θα την ξαναέστηνε σε μια νέα πόλη.

«Ποτέ, ούτε για μια στιγμή στη σχέση μας, δεν είχα λόγο να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν επιτυχημένος ή οικονομικά άνετος», είπε η Kaycee.

«Το λέω αυτό γιατί μας πήγαινε σε ακριβά ταξίδια και μου αγόραζε πολυτελή δώρα.»

Η μέρα που όλα κατέρρευσαν

Μια εντελώς τυχαία μέρα, η Kaycee ανακάλυψε πράγματα που εκείνος της έκρυβε για πολύ καιρό.

Ο συνεργάτης του την πήρε τηλέφωνο και της είπε πως η τράπεζα είχε πάει στην επιχείρησή τους και φωτογράφιζε τα πάντα, επειδή – όπως φάνηκε – ο σύντροφός της είχε καθυστερήσει σοβαρά την αποπληρωμή ενός επιχειρηματικού δανείου SBA και δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς.

Η μεγάλη αποκάλυψη

«Έκανα την έρευνά μου και ανακάλυψα ότι δεν ήταν καθόλου πλούσιος και επιτυχημένος», είπε η Kaycee.
«Είχε πάρει δάνειο περίπου 227.000 ευρώ λίγο πριν αρχίσουμε να βγαίνουμε και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα για να προσποιείται ότι ήταν πλούσιος και πετυχημένος.»

«Και ξέρετε τι είναι ακόμη πιο τρελό; Όταν σκέφτομαι διάφορες στιγμές της σχέσης μας, τότε που προσπαθούσαμε να αγοράσουμε σπίτι — αυτό το σπίτι του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου που βλέπαμε — όλες εκείνες οι συζητήσεις με την τράπεζα και οι προεγκρίσεις… ήταν όλες ψεύτικες.»

Ζούσε μια διπλή ζωή.

Μετά τον χωρισμό τους, άνθρωποι τής έλεγαν κι άλλες ιστορίες για εκείνον, και τότε συνειδητοποίησε ότι είχε υπάρξει με κάποιον που δεν ήταν καν πραγματικός — και αυτό ήταν το πιο τρομακτικό απ’ όλα.

«Λες και ακούω τη δική μου ιστορία»

Όπως είναι προφανές, τα πράγματα δεν πήγαν καλά μεταξύ τους. Δεν είχε να κάνει με τα χρήματα. Απλώς δεν μπορούσε να είναι με κάποιον που ήταν ψεύτης και χειριστικός.

Αν μπορούσε να κρατήσει μια τέτοια απάτη για τόσο καιρό, ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να είχε πει ψέματα;

«Στο πρώτο μου ραντεβού μετά από μια σχέση 14 χρόνων, ο τύπος έκανε αστείο ότι έβαλε Rohypnol στο ποτό μου», ανέφερε μια χρήστρια.

«Έχω πολύ παρόμοια ιστορία. Παντρεύτηκα πολύ μικρή. Τοξική σχέση… και στη μέση του διαζυγίου μας ανακάλυψα ότι είχε πάρει δάνειο περίπου 13.000 ευρώ και στα δύο μας ονόματα (γιατί προφανώς μπορείς να το κάνεις αυτό online) για να φαίνεται ότι είχαμε χρήματα στον λογαριασμό μας. Γλίτωσες, κορίτσι!» είπε μια άλλη.

«Ω Θεέ μου, νιώθω σαν να ακούω τη δική μου ιστορία! Κάθε, μα κάθε πράγμα ήταν ψέμα σε ολόκληρη τη διετή σχέση μας», σχολίασε μια τρίτη.

