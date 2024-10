Οι άνδρες που δεν έχουν στενή σχέση με τη γυναίκα τους και απομακρύνονται, έχουν ένα μοτίβο συμπεριφοράς που, αν και δεν είναι πάντα προφανές, είναι χαρακτηριστικό και μαρτυρά την απόσταση που υπάρχει στο ζευγάρι.

Εάν παρατηρήσετε πολλά από αυτά τα σημάδια, μπορεί να είναι καλή ιδέα να μιλήσετε με τον σύντροφό σας για το τι συμβαίνει. Μπορεί να υπάρχει κάτι που τον ενοχλεί ή μπορεί να απλά να χρειάζεται λίγο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε ανοιχτά και ειλικρινά για να καταλάβετε τι συμβαίνει.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματα του συντρόφου σας. Εάν αποφασίσει να απομακρυνθεί, δεν είναι δικό σας λάθος. Ή τέλος πάντων δεν είναι μόνο δικό σας. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε ανοιχτά και ειλικρινά και να δείτε τι συμβαίνει.

Οι άνδρες που απομακρύνονται από την γυναίκα τους, συνήθως εμφανίζουν 9 συμπεριφορές χωρίς να το καταλαβαίνουν

Αποφεύγουν τις ουσιαστικές συζητήσεις

Λείπουν οι μικρές κινήσεις φροντίδας

Έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Συναισθηματική εξάρτηση από τη γυναίκα τους

Προτιμούν την μοναξιά από τη συντροφικότητα

Δεν αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα της γυναίκας τους

Αποφεύγουν τις συγκρούσεις

Απουσία σωματικής τρυφερότητας

Παραμελούν την προσωπική εξέλιξη

Δεν είναι δύσκολο, οι συζητήσεις ανάμεσα στους συντρόφους να γίνονται όλο και πιο επιφανειακές και να γίνουν ανούσιες και τυπικές.

Μπορεί να είναι πιο εύκολο για τους άνδρες να παραμένουν στην επιφάνεια των ζητημάτων και να μην αναφέρονται σε ευαίσθητα ή προσωπικά θέματα.

Οι άνδρες που δεν έχουν στενή συναισθηματική σχέση με τη γυναίκα τους, αποφεύγουν τις βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις.

Μπορεί ν’ αποφεύγουν την έκφραση των συναισθημάτων τους, την ανάλυση των στόχων ή των φόβων τους, αποφεύγοντας ζητήματα που θα δείξουν την ευαλωτότητά τους.

Δεν είναι από αδιαφορία, αλλά η συμπεριφορά αυτή, μαρτυρά ότι οι άνδρες δεν είναι εναρμονισμένοι με τα δικά τους συναισθήματα. Ο φόβος της αποκάλυψης και της αντιμετώπισής τους ωστόσο, δημιουργεί εμπόδια στη συντροφική σχέση. Να θυμάστε ότι, η αυθεντική σύνδεση, βασίζεται στην ανοιχτή επικοινωνία και την ευαλωτότητα.

Λείπουν οι μικρές κινήσεις φροντίδας

Ένα εγκάρδιο κομπλιμέντο, μια ζεστή αγκαλιά, ή ακόμα το γέλιο, ευνοεί σημαντικά τη σχέση.

Οι άνδρες που δεν έχουν στενή σχέση με τις συζύγους τους μπορεί να παραμελήσουν ακούσια αυτές τις μικρές χειρονομίες.

Μπορεί να τους απασχολεί η δουλειά, το προσωπικό άγχος ή άλλες ανησυχίες, ξεχνώντας ότι συχνά είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν μεγάλη διαφορά σε μια σχέση.

Σε περιόδους άγχους ή έντονης πίεσης, είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε να δείξουμε εκτίμηση με μικρούς αλλά ουσιώδεις τρόπους.

Να θυμάστε ότι κάθε πράξη ευγένειας είναι ένα βήμα προς έναν ισχυρότερο δεσμό με την σύντροφό σας.

Όπως είπε η Μητέρα Τερέζα, «Δεν μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα σε αυτήν τη Γη, μόνο μικρά πράγματα με μεγάλη αγάπη.»

Έτσι θα δείτε τη σχέση σας να ανθίζει.

Έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Η κοινωνία συχνά τρέφει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις για τις γυναίκες.

Τα ιδανικά αυτά, μπορεί να θεωρούνται από τους άνδρες ως εφικτά. Η αξίωση μη ρεαλιστικών προσδοκιών από μια γυναίκα μπορεί να διαβρώσει τη συντροφική σχέση και ν’ απομακρύνει τους συντρόφους.

Συναισθηματική εξάρτηση από τη γυναίκα τους

Οι σύντροφοι πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώνουν οι ίδιοι τις συναισθηματικές τους ανάγκες, να μην στηρίζονται στον σύντροφό τους για να νιώσουν πληρότητα.

Σύμφωνα με μελέτη του 2016, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Family Psychology, τα ζευγάρια όπου υπάρχει συναισθηματική εξάρτηση, μπορεί να βιώνουν δυσαρέσκεια και να έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν τη σημασία της συναισθηματικής αυτονομίας στην ποιότητα της σχέσης,

Η συναισθηματική ανεξαρτησία, δεν σημαίνει απομάκρυνση ή αποκλεισμό του συντρόφου.

Αντίθετα, σημαίνει την ικανότητα της αυτόνομης διαχείρισης των συναισθημάτων, συμβάλλοντας σε μια υγιέστερη και πιο ισορροπημένη σχέση. Το ερώτημα είναι κατά πόσο προσπαθεί ένας άνθρωπος να καλλιεργήσει τη συναισθηματική του ανεξαρτησία. Μήπως, ασυναίσθητα, μεταθέτετε το βάρος της συναισθηματικής σας ευεξίας στη σύντροφό σας;

Προτιμούν την μοναξιά από τη συντροφικότητα

Η μοναξιά είναι σημαντική, καθώς βοηθά τον άνθρωπο να εξελιχθεί. Μπορεί όμως να γίνει πρόβλημα αν αρχίσει να γίνεται σε βάρος της συντροφικότητας.

Οι άνδρες που δεν έχουν στενό συναισθηματικό δέσιμο με τη γυναίκα τους, μπορεί να επιζητούν περισσότερο την μοναξιά, συχνά εις βάρος των κοινών συντροφικών εμπειριών.

Μπορεί να καταφεύγουν στην εργασία στα χόμπι, ή σε άλλες δραστηριότητας, δημιουργώντας ασυναίσθητα απόσταση ανάμεσα στους ίδιους και τη γυναίκα τους.

Η συμπεριφορά αυτή, δεν αντικατοπτρίζει την υγιή ανάγκη για προσωπικό χώρο, αλλά είναι ενδεικτική της έλλειψης ισορροπίας που επέρχεται ανάμεσα στο ζευγάρι.

Οι αυθεντικές σχέσεις και το υποστηρικτικό δίκτυο, είναι εξαιρετικής σημασίας.

Οι κοινές εμπειρίες ενός ζευγαριού, προάγουν την εξέλιξη, την κατανόηση και δημιουργούν κοινές εμπειρίες που ενδυναμώνουν τη σύνδεσή τους.

Δεν αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα της γυναίκας τους

Μία ανεπαίσθητη συμπεριφορά που απομακρύνει τους συντρόφους, είναι η έλλειψη αναγνώρισης των επιτευγμάτων της συντρόφου.

Οι άνδρες που είναι απασχολημένοι μόνο με τις δικές τους υποχρεώσεις και είναι αφοσιωμένοι μόνο στη δική τους εξέλιξη, μπορεί να απομακρύνονται από τη γυναίκα τους.

Η αναγνώριση των επιτυχιών του συντρόφου, δεν είναι μόνο κολακείες. Ο άνδρας πρέπει να εκτιμά ουσιαστικά τις προσπάθειες και τις κατακτήσεις της συντρόφου του, εκφράζοντας πραγματική ικανοποίηση.

Μια σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Social and Personal Relationships, κατέληξε στη διαπίστωση ότι, τα ζευγάρια που χαίρονται με τις επιτυχίες του άλλου, νιώθουν περισσότερη ικανοποίηση και συναισθηματική εγγύτητα.

Είναι ένδειξη αγάπης, σεβασμού και αμοιβαίας υποστήριξης.

Στη σχέση, δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι ένα κοινό ταξίδι με προορισμό την εξέλιξη και την εκπλήρωση.

Η χαρά με τα επιτεύγματα του συντρόφου, αποτελεί κομμάτι της συντροφικότητας.

Αποφεύγουν τις συγκρούσεις

Μπορεί να θεωρούμε ότι, η αποφυγή των συγκρούσεων εξασφαλίζει την ηρεμία. Ωστόσο, οι άνδρες που αποφεύγουν συστηματικά τις συγκρούσεις, μπορεί να μην έχουν γερό συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους.

Οι συγκρούσεις, όταν είναι εποικοδομητικές, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχέσης. Αποτελούν ευκαιρία επίλυσης υποκείμενων προβλημάτων, ανακάλυψης περισσότερων στοιχείων της προσωπικότητας των συντρόφων, ενδυνάμωσης της σχέσης.

Η αποφυγή των συγκρούσεων δεν διατηρεί πάντα την ηρεμία στις σχέσεις.

Η εποικοδομητική σύγκρουση, προάγει τη βαθύτερη κατανόηση, τη συμπόνοια, την αμοιβαία εξέλιξη των συντρόφων.

Απουσία σωματικής τρυφερότητας

Η σωματική τρυφερότητα σε μια σχέση, είναι ο κώδικας της αγάπης και της σύνδεσης.

Οι άνδρες που δεν έχουν στενή σχέση με τη γυναίκα τους, μπορεί να έχουν και περιορισμένη σωματική επαφή.

Η απουσία σωματικής επαφής, δημιουργεί, συν των χρόνω, συναισθηματική απόσταση.

Οι μικρές κινήσεις σωματικής τρυφερότητας, όπως το κράτημα των χεριών, οι αγκαλιές, τα τρυφερά αγγίγματα, ενισχύουν το συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στους δύο συντρόφους.

Σχετικές μελέτες συμπεραίνουν ότι, τα ζευγάρια που έχουν συχνή σωματική επαφή, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη σχέση, όπως και συναισθηματική εγγύτητα, αισθήματα που προάγουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο συντρόφους.

Η σημασία της σωματικής τρυφερότητας, δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Μαρτυρά την αγάπη και το συναισθηματικό δέσιμο των συντρόφων.

Παραμελούν την προσωπική εξέλιξη

Οι άνδρες που δεν έχουν συναισθηματική εγγύτητα με τη γυναίκα τους, ασυνείδητα παραμελούν την προσωπική τους εξέλιξη. Μπορεί να γίνονται αυτάρεσκοι, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι, η προσωπική τους εξέλιξη συντελεί και στην βελτίωση της σχέσης.

Η εξέλιξη δεν ευνοεί μόνο τον σύντροφο που προοδεύει, αλλά τη σχέση συνολικά. Όσο περισσότερο εξελίσσονται οι σύντροφοι, τόσο περισσότερο εμπλουτίζουν τη σχέση, μέσα από την κατανόηση, τη συμπόνοια, την ανθεκτικότητα.

Η προσωπική εξέλιξη θα πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συντροφικής σχέσης.

Tip

Εξερευνώντας τις διακριτικές συμπεριφορές που δείχνουν ότι ένας άνδρας δεν νιώθει κοντά με τη γυναίκα του, ανακαλύπτουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις συντροφικές σχέσεις.

Η αποφυγή των ουσιαστικών συζητήσεων, η παραμέληση των μικρών χειρονομιών που δείχνουν ενδιαφέρον και αγάπη, η προσκόλληση σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες, η έλλειψη συναισθηματικής ανεξαρτησίας, όλα τα παραπάνω, μαρτυρούν έλλειψη συναισθηματικής εγγύτητας.

Αν οι άνδρες προτιμούν την μοναξιά και όχι τις κοινές εμπειρίες, αν δεν εκτιμούν τις επιτυχίες της γυναίκας τους, αν δεν δείχνουν σωματική τρυφερότητα και αν δεν φροντίζουν τον εαυτό τους και την εξέλιξή τους, δημιουργούν απόσταση ανάμεσα στους ίδιους και τη σύζυγό τους.