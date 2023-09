Νέος δίσκος του Bryan Adams με live ηχογραφήσεις από το Royal Albert Hall

Ο βραβευμένος τραγουδοποιός από τον Καναδά, Bryan Adams, του οποίου οι ζωντανές συναυλίες με το feel-good rock and roll και οι επιτυχημένες δυναμικές μπαλάντες τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους καλύτερους rock τραγουδιστές και showmen στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι μια σειρά συναυλιών που ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου θα κυκλοφορήσουν ως box set μέσω της BMG.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το 2022, ο Adams παρουσίασε σε τρεις επικές βραδιές στον ιστορικό χώρο, τρία από τα κλασικά του άλμπουμ στο σύνολό τους, όπου κάθε βράδυ έπαιζε ένα από αυτά: το “Cuts Like A Knife” την πρώτη βραδιά, το “Into The Fire” την δεύτερη βραδιά και το “Waking Up The Neighbours” την τρίτη βραδιά.

Το “LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου, θα περιλαμβάνει συνολικά 35 ζωντανά ηχογραφημένα τραγούδια, ένα Blu-Ray DVD με όλες τις παραστάσεις, καθώς και ένα 32σέλιδο φωτογραφικό βιβλίο με αποκλειστικές εικόνες από τις ιστορικές βραδιές.

