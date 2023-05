Νέα εκτέλεση του «If I Ain’t Got You» από την Alicia Keys

Έχουμε νέα εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας της Alicia Keys με τίτλο “If I Ain’t Got You”, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει με το άλμπουμ της του 2003 “The Diary of Alicia Keys”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τον πρόωρο χαμό της 22χρονης τραγουδίστριας Aaliyah σε αεροπορικό δυστύχημα και τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, γεγονότα και τα δύο που συνέβησαν το 2001.

Το “If I Ain’t Got You (Orchestral Version)” ξαναβγήκε τώρα με την συνοδεία της Queen Charlotte’s Global Orchestra, για τις ανάγκες του σάουντρακ της τηλεοπτικής σειράς του Netflix “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”.

Alicia Keys · Queen Charlotte’s Global Orchestra – If I Ain’t Got You (Orchestral Version)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Official Trailer

