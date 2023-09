Γιατί η πρώτη ημέρα του Φθινοπώρου είναι στις 23 Σεπτεμβρίου

Το Φθινόπωρο ξεκινά επίσημα στο βόρειο ημισφαίριο στις 23 Σεπτεμβρίου με τη φθινοπωρινή ισημερία καθώς ολόκληρος ο κόσμος βιώνει ίσες ώρες ημέρας και νύχτας.

Για ευκολία στην τήρηση αρχείων, οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι θεωρούν την 1η Σεπτεμβρίου την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου, αλλά από αστρονομική άποψη, ο ισημερινός της Γης ευθυγραμμίζεται απευθείας με τον Ήλιο στη φθινοπωρινή ισημερία. Το 2023, αυτό συνέβη στις 23 Σεπτεμβρίου στις 9:50 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Αρκετά αρχαιοελληνικά ημερολόγια, ανάμεσά τους των Λακεδαιμονίων και των Μακεδόνων, είχαν ως αφετηρία (πρωτοχρονιά) τη φθινοπωρινή ισημερία.

Σε πολλές γλώσσες ο αντίστοιχος όρος λεκτικά δεν αναφέρεται στην έννοια της ίσης ημέρας αλλά της ίσης νύχτας, κυρίως λόγω της λατινικής προέλευσης του (λατινικά aequinoctium)

Γιατί το φθινόπωρο ξεκινά πάντα στις 23 Σεπτεμβρίου;

Οι αστρονομικές εποχές βασίζονται στη θέση της Γης σε σχέση με τον Ήλιο καθώς ο πλανήτης κάνει την ετήσια περιστροφή του γύρω από αυτό το πλησιέστερο αστέρι. Έτσι, το φθινόπωρο συνήθως ξεκινά στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι στις 21 ή τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η Γη έχει κλίση περίπου 23,5 μοίρες από έναν κατακόρυφο άξονα και λόγω αυτής της κλίσης, το πιο άμεσο ηλιακό φως στοχεύει στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του αστρονομικού καλοκαιριού μας και στο νότιο ημισφαίριο κατά τον αστρονομικό χειμώνα. Το αστρονομικό καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο διήρκεσε από τις 21 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου φέτος. Αυτός ήταν αστρονομικός χειμώνας στο νότιο ημισφαίριο.

Τα δύο ηλιοστάσια και οι δύο ισημερίες είναι απλώς ακριβείς χρονικές στιγμές κατά τις οποίες ο Ήλιος βρίσκεται σε άμεση ευθυγράμμιση με τρεις διακριτές ζώνες γεωγραφικού πλάτους.

Οι ημερομηνίες τους μπορεί να διαφέρουν κατά μία ή δύο ημέρες κάθε χρόνο, καθώς η Γη χρειάζεται 365 ημέρες και 6 ώρες (365,25 ημέρες) για να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε ένα δίσεκτο έτος κάθε τέσσερα χρόνια.

Το φαινόμενο της ισημερίας παρουσιάζεται σε όλους τους πλανήτες κάθε ηλιακού συστήματος οι οποίοι παρουσιάζουν κλίση του άξονα περιστροφής ως προς το επίπεδο περιφοράς.

The Autumnal (Fall) Equinox is only hours away. This chart shows the day/time for the equinox over a 300-year period. pic.twitter.com/nXu75gZwx8

— Brian Brettschneider (@Climatologist49) September 22, 2020