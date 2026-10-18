«Το μεγάλο ψάρι δεν τρώει απλά το μικρό»: Βυζαντινά ανάγλυφα ενδέχεται να αναπαριστούν τον διάβολο – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μια νέα αρχαιολογική μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει την έως τώρα ερμηνεία δύο εντυπωσιακών βυζαντινών ανάγλυφων στην Τουρκία, στα οποία μεγάλα ψάρια φαίνεται να καταπίνουν μικρότερα. Για δεκαετίες, οι παραστάσεις θεωρούνταν απλώς μια απεικόνιση της γνωστής ιδέας ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Η νέα έρευνα, όμως, υποστηρίζει ότι πίσω από τα συγκεκριμένα γλυπτά μπορεί να κρύβονται πολύ βαθύτερα χριστιανικά μηνύματα. Σύμφωνα με ανάλυση, το μεγαλύτερο ψάρι θα μπορούσε να συμβολίζει τον διάβολο, ο οποίος παρασύρει και εξαπατά τους ανθρώπους με αδύναμη πίστη, ενώ τα μικρότερα ψάρια αντιπροσωπεύουν τα θύματά του.

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Αρχαία βυζαντινά γλυπτά ψαριών στην Τουρκία συνδέονται με τον διάβολο και τον χριστιανικό συμβολισμό, ανατρέποντας την παλαιότερη θεωρία ότι αναπαριστούσαν μια δημοφιλή παροιμία. Η σχετική φωτογραφία από το Türkiye Today δείχνει ένα κολλάζ με μεσαιωνικές εικονογραφήσεις από βιβλία με ζώα (bestiaries) και πρώιμα βυζαντινά πέτρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν ψάρια και άλλα πλάσματα
Αρχαία βυζαντινά γλυπτά ψαριών στην Τουρκία συνδέονται με τον διάβολο και τον χριστιανικό συμβολισμό, ανατρέποντας την παλαιότερη θεωρία ότι αναπαριστούσαν μια δημοφιλή παροιμία. Η σχετική φωτογραφία από το Türkiye Today δείχνει ένα κολλάζ με μεσαιωνικές εικονογραφήσεις από βιβλία με ζώα (bestiaries) και πρώιμα βυζαντινά πέτρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν ψάρια και άλλα πλάσματα
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Μια ανατρεπτική αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται στο φως από την Τουρκία, αλλάζοντας δεδομένα αιώνων και δίνοντας μια εντελώς νέα διάσταση στη βυζαντινή τέχνη. Για γενιές ολόκληρες, η γνωστή φράση «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» θεωρούνταν μια απλή, καθημερινή παροιμία για την επικράτηση του ισχυρού. Φαίνεται όμως πως για τους πιστούς της βυζαντινής εποχής, το μήνυμα πίσω από αυτή την εικόνα ήταν πολύ πιο σκοτεινό, πνευματικό και βαθύ.

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Τι θα γινόταν αν ένα ψάρι σκαλισμένο σε μια βυζαντινή εκκλησία πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια δεν προοριζόταν ποτέ να αναπαραστήσει τη γνωστή ρήση ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», αλλά αντίθετα μετέφερε μια προειδοποίηση για τον ίδιο τον διάβολο;

Για δεκαετίες, τα μυστηριώδη πέτρινα ανάγλυφα που δείχνουν μεγάλα ψάρια να καταπίνουν μικρότερα σε δύο πρώιμες βυζαντινές τοποθεσίες στην Τουρκία θεωρούνταν ως εικονογραφήσεις μιας απλής παροιμίας.

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Τώρα, μια νέα μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την ερμηνεία, υποδεικνύοντας ότι αυτές οι φαινομενικά συνηθισμένες σκηνές ενδέχεται να κρύβουν θρησκευτικά μηνύματα για την εξαπάτηση του Σατανά, τη μοίρα των ευάλωτων πιστών και την υπόσχεση της σωτηρίας μέσω του χριστιανικού βαπτίσματος.

Η έρευνα της Τουγτσέ Καραντεμίρ Γιγκίτ (Tugce Karademir Yigit), η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Palmette, επανεξετάζει τα ανάγλυφα από τη Μονή Αλαχάν και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου.

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Η ερευνήτρια βασίζεται σε χριστιανικά χειρόγραφα αιώνων για να αμφισβητήσει μια ερμηνεία που είχε διατυπώσει για πρώτη φορά ο εξέχων Τούρκος ιστορικός τέχνης Σεμαβί Εγίτσε (Semavi Eyice) το 1965.
Ωστόσο, η έρευνα της Γιγκίτ υποδηλώνει ότι οι σκηνές αυτές ενδέχεται να μεταφέρουν βαθύτερα θεολογικά νοήματα που συνδέονται με την εξαπάτηση, τη σωτηρία και το βάπτισμα —τη χριστιανική τελετή του πνευματικού εξαγνισμού μέσω του νερού.

Ένα πάνελ από τη σκάλα ενός πρώιμου βυζαντινού άμβωνα, το οποίο εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου (Konya), απεικονίζει ένα μεγάλο ψάρι που ετοιμάζεται να καταπιεί ένα μικρότερο. Πρόκειται για μια σκηνή που επανερμηνεύτηκε πρόσφατα μέσα από τον μεσαιωνικό χριστιανικό συμβολισμό. (Φωτογραφία μέσω Eyice, 1964–1965)
Ένα πάνελ από τη σκάλα ενός πρώιμου βυζαντινού άμβωνα, το οποίο εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου (Konya), απεικονίζει ένα μεγάλο ψάρι που ετοιμάζεται να καταπιεί ένα μικρότερο. Πρόκειται για μια σκηνή που επανερμηνεύτηκε πρόσφατα μέσα από τον μεσαιωνικό χριστιανικό συμβολισμό.  (Φωτογραφία μέσω Eyice, 1964–1965)

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Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο αρχιτεκτονικά στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου: Μια διακοσμημένη πύλη στη Μονή Αλαχάν και ένα πάνελ από τη σκάλα ενός άμβωνα, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου.

Ο άμβωνας ήταν μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στις πρώιμες εκκλησίες, από την οποία διαβάζονταν τα θρησκευτικά κείμενα και κηρυσσόταν ο θείος λόγος. Στο πάνελ του Ικονίου, ένα μεγάλο ψάρι ανοίγει το στόμα του προς ένα μικρότερο, προετοιμαζόμενο προφανώς να το καταπιεί. Μια παρόμοια σκηνή εμφανίζεται στην εσωτερική επιφάνεια μιας πύλης στην Ανατολική Εκκλησία της Μονής Αλαχάν, όπου ένα μεγαλύτερο ψάρι πιάνει ένα άλλο από την ουρά.

Για να ερμηνεύσει αυτές τις εικόνες, η Γιγκίτ ανέτρεξε στον Φυσιολόγο (Physiologus), ένα πρώιμο χριστιανικό κείμενο που πιστεύεται ότι γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια κατά τον 2ο αιώνα, καθώς και σε μεσαιωνικά βιβλία ζώων (bestiaries) —εικονογραφημένα χειρόγραφα που χρησιμοποιούσαν περιγραφές πραγματικών και φανταστικών ζώων για να μεταδώσουν ηθικά και θρησκευτικά διδάγματα.

Σύμφωνα με το Κτηνολόγιο του Άμπερντιν (Aberdeen Bestiary), τα μικρότερα ψάρια γίνονται λεία για τα μεγαλύτερα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να καταποθούν από ακόμη πιο δυνατά πλάσματα.

Η αφήγηση παρουσιάζει αυτή τη σχέση ως προειδοποίηση για τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν οι ισχυροί άνθρωποι στους άλλους. Ένα άλλο απόσπασμα περιγράφει μια φάλαινα που προσελκύει μικρότερα ψάρια αναδύοντας μια ευχάριστη μυρωδιά, πριν κλείσει το στόμα της και τα καταπιεί.

Στη θρησκευτική ερμηνεία του χειρογράφου, η φάλαινα αντιπροσωπεύει τον διάβολο, ενώ τα μικρότερα ψάρια συμβολίζουν τους ανθρώπους που εξαπατώνται και παρασύρονται μακριά από την πίστη τους. Ο Yigit υποστηρίζει ότι τα γλυπτά στο Αλαχάν (Alahan) και στο Ικόνιο (Konya) θα μπορούσαν παρομοίως να απεικονίζουν τον διάβολο ως το μεγαλύτερο ψάρι και τους ανθρώπους με αδύναμη πίστη ως τα μικρότερα ψάρια, αντί να εικονογραφούν απλώς μια γνώριμη παροιμία.

Εικονογράφηση ψαριών και άλλων πλασμάτων από το μεσαιωνικό Ashmole Bestiary (Βιβλίο των Ζώων), το οποίο φυλάσσεται στην Bodleian Library, προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στον συμβολισμό των ζώων στη χριστιανική λογοτεχνία. (Bodleian Library, MS. Ashmole 1511, fol. 86r) 
Εικονογράφηση ψαριών και άλλων πλασμάτων από το μεσαιωνικό Ashmole Bestiary (Βιβλίο των Ζώων), το οποίο φυλάσσεται στην Bodleian Library, προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στον συμβολισμό των ζώων στη χριστιανική λογοτεχνία. (Bodleian Library, MS. Ashmole 1511, fol. 86r)

Το σύμβολο του ιχθύος: Από τον διάβολο στον Χριστό και το βάπτισμα

Η έρευνα προτείνει επίσης μια δεύτερη ερμηνεία, βασισμένη σε πρώιμα χριστιανικά κείμενα που συνδέουν το ψάρι με τον Ιησού Χριστό, το βάπτισμα και την υπόσχεση της σωτηρίας. Η μελέτη βασίζεται στα συγγράμματα του Τερτυλλιανού, ενός πρώιμου Χριστιανού θεολόγου, ο οποίος παρομοίαζε τους πιστούς με μικρά ψάρια που γεννιούνται στο νερό μέσω της σχέσης τους με τον Χριστό.

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, το μεγαλύτερο ψάρι θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει τον Χριστό που οδηγεί τους πιστούς σε πνευματική ενότητα μέσω του βαπτίσματος, ενώ τα μικρότερα ψάρια θα μπορούσαν να συμβολίζουν τους Χριστιανούς που λαμβάνουν το μυστήριο.

Ο Yigit υποστηρίζει αυτή την ανάγνωση εξετάζοντας ανάλογες διακοσμήσεις από άλλες πρώιμες βυζαντινές θρησκευτικές τοποθεσίες και μουσειακές συλλογές σε ολόκληρη την Τουρκία. Στην Επισκοπική Εκκλησία της Ροδιάπολης, στην περιοχή Κουμλούτζα της Αττάλειας, ένα διακοσμημένο λίθινο στοιχείο απεικονίζει δύο μεγάλα ψάρια να περιβάλλουν ένα μικρότερο, μαζί με πουλιά, ένα δοχείο και κοχύλια.

Η μελέτη συνδέει αυτά τα μοτίβα με το βάπτισμα και την πνευματική αναγέννηση. Περαιτέρω παραδείγματα από τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης, την Αγία Σοφία, το Μουσείο του Τσάνκιρι και το Μουσείο του Οντεμίς δείχνουν πώς τα ψάρια και τα δελφίνια εμφανίζονταν σε διάφορες θρησκευτικές συνθέσεις.

Αν και τα δελφίνια συνδέονταν μερικές φορές με την ανάσταση στη χριστιανική συμβολική, ο ερευνητής επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί μια οριστική σημασία σε κάθε απεικόνιση που έχει διασωθεί.

Ένα βυζαντινό πέτρινο ανάγλυφο που απεικονίζει ψάρια, δελφίνια, πουλιά και ένα κοχύλι, το οποίο φυλάσσεται στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύει τη χρήση της εικονογραφίας των ζώων στην πρώιμη χριστιανική θρησκευτική τέχνη. (Φωτογραφία μέσω Shilling, 2016) 
Ένα βυζαντινό πέτρινο ανάγλυφο που απεικονίζει ψάρια, δελφίνια, πουλιά και ένα κοχύλι, το οποίο φυλάσσεται στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύει τη χρήση της εικονογραφίας των ζώων στην πρώιμη χριστιανική θρησκευτική τέχνη. (Φωτογραφία μέσω Shilling, 2016)

Νέα ερμηνεία ανατρέπει τα δεδομένα του 1965

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ανάγλυφα ζώων στα βυζαντινά εκκλησιαστικά έπιπλα αποτελούσαν μέρος μιας θρησκευτικής εικονογραφίας που είχε ως στόχο να μεταδώσει θεολογικές διδασκαλίες, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα ιερά κείμενα.

Ο Yigit υποστηρίζει ότι η ερμηνεία των συνθέσεων του Αλαχάν και του Ικονίου αποκλειστικά μέσω μιας λαϊκής παροιμίας παραβλέπει το αρχικό θρησκευτικό τους πλαίσιο και τις συμβολικές παραδόσεις γύρω από το ψάρι στη χριστιανική τέχνη.

Πρώιμα βυζαντινά πέτρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν ψάρια, πουλιά και άλλα ζώα από την Επισκοπική Εκκλησία της Ροδιάπολης στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, αντανακλούν τον θρησκευτικό συμβολισμό που σχετίζεται με το βάπτισμα και την πνευματική αναγέννηση. (Φωτογραφία μέσω Akyurek και Tiryaki, 2010) 
Πρώιμα βυζαντινά πέτρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν ψάρια, πουλιά και άλλα ζώα από την Επισκοπική Εκκλησία της Ροδιάπολης στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, αντανακλούν τον θρησκευτικό συμβολισμό που σχετίζεται με το βάπτισμα και την πνευματική αναγέννηση. (Φωτογραφία μέσω Akyurek και Tiryaki, 2010)

Αντί να καθιερώσει μια μοναδική, οριστική εξήγηση, η έρευνα εντοπίζει δύο πιθανότητες που υποστηρίζονται από την πρώιμη χριστιανική γραμματεία: Το μεγαλύτερο ψάρι μπορεί να αντιπροσωπεύει τον διάβολο που εξαπατά τους ανθρώπους με αδύναμη πίστη, ή τον Χριστό που ενώνει τους πιστούς μέσω του βαπτίσματος.

Το άρθρο, το οποίο βασίστηκε στη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε ο Yigit το 2025 στο Πανεπιστήμιο Canakkale Onsekiz Mart, προτείνει ότι τα μεσαιωνικά θρησκευτικά χειρόγραφα μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη νοημάτων στα βυζαντινά λίθινα γλυπτά, τα οποία προηγουμένως γίνονταν αντιληπτά κυρίως μέσω της λαογραφίας.

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