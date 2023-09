To Facebook άλλαξε λογότυπο – Μπορείς να βρεις τη διαφορά;

Η Meta ανανέωσε το λογότυπο του Facebook. Είναι πιο σκούρο μπλε με μερικές μικρές τροποποιήσεις και στόχο είχε να δημιουργήσει ένα σχέδιο που ισχυρίζεται ότι είναι «πιο τολμηρό, ηλεκτρικό και διαχρονικό» .

Η αλλαγή του λογότυπου – η οποία με την πρώτη ματιά είναι ελάχιστα αισθητή – ενσωματώνει μια «πιο σαφή έκφραση του βασικού μπλε χρώματος του Facebook», ανέφερε η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης σε ανάρτηση.

Το Facebook λέει ότι η αλλαγή του λογότυπου σε πεζό «f» είναι καλύτερη για «το μάτι» στην εφαρμογή της πλατφόρμας με «εντονότερη αντίθεση για να ξεχωρίζει το «f».

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι το ανανεωμένο λογότυπο θα είναι οικείο, αλλά παράλληλα δυναμικό, γυαλιστερό και κομψό. Αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές, μας επέτρεψαν να επιτύχουμε οπτική ισορροπία με μια αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός», δήλωσε ο Dave N, διευθυντής σχεδιασμού στο Facebook.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει τους τρεις «βασικούς παράγοντες» που βρίσκονται πίσω από την εξέλιξη του λογότυπου του Facebook. Ανάμεσά τους είναι η ενίσχυση των πιο «εμβληματικών στοιχείων» του brand και η δημιουργία «ενός εκτεταμένου συνόλου χρωμάτων» με βάση το μπλε.

Με τα χρόνια, το λογότυπο του Facebook έχει υποστεί πολλές αλλαγές, ξεκινώντας από ένα σήμα που είχε τετραγωνισμένες γωνίες μέχρι το σημερινό κυκλικό σχέδιο.

Το νέο λογότυπο, σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιεί την προσαρμοσμένη γραμματοσειρά της πλατφόρμας – Facebook Sans – και ένα επανασχεδιασμένο λεκτικό σήμα για να «δημιουργήσει μια συνέπεια και να βελτιώσει τη συνολική αναγνωσιμότητα».

Το Facebook λέει ότι έχει αναπτύξει επίσης μια νέα χρωματική παλέτα με ένα σύνολο αποχρώσεων, τόνων και αναλογιών αντίθεσης. «Το βαθύ εύρος στον τόνο των δευτερευόντων μπλε δίνει ευελιξία ενώ παράλληλα παρέχει ισορροπία ως ενιαία έκφραση της ταυτότητας της επωνυμίας μας», δήλωσε η εταιρεία.

Είπε ότι θα ακολουθήσουν στο μέλλον περισσότερες αλλαγές στις «αντιδράσεις, την τυπογραφία και την εικονογραφία» της πλατφόρμας.

«Όλες αυτές οι βελτιώσεις θα δημιουργήσουν μια πιο συνεπή, προσωπική και απρόσκοπτη εμπειρία για τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με το Facebook καθημερινά», δήλωσε η εταιρεία.

Η Meta πιθανότατα έχει προγραμματίσει περισσότερες αλλαγές σχετικά με τον σχεδιασμό που αφορούν το brand τις επόμενες ημέρες, με την εταιρεία να περιγράφει τις τελευταίες τροποποιήσεις στο blog της ως «την πρώτη φάση μιας ανανεωμένης ταυτότητας» για την εφαρμογή.

Πάντως, το νέο σχέδιο έχει προβληματίσει αρκετούς που σχολιάζουν την αλλαγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"I really love the phrase “a more confident expression of Facebook’s core blue color.” That’s a lot of words to say that the logo is a darker blue!" https://t.co/WQu2T9skDO

The updated Facebook logo just wasn't needed at all.

So, there's a sudden change in the blue tone of the Facebook logo. Much darker than its previous counterpart.

Also, the react choices were changed slightly. An orange gradient effect has been applied with thicker strokes to magnify the emotions of the smileys.

— SPD// (@spadesingrey) September 21, 2023