Τέλος το «LOL» – Τι είναι το «ijbol» που σαρώνει στο διαδίκτυο

Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου αλλάζει συνεχώς. Καθημερινά νέες εκφράσεις κάνουν την εμφάνισή τους στα chat και τα forum, όμως λίγες από αυτές γίνονται «κανόνας» και τις χρησιμοποιούν οι χρήστες σε όλον τον κόσμο.

Εδώ και πολλά χρόνια ο τρόπος για να εκφράσεις το γέλιο σε μία συνομιλία στο ίντερνετ είναι το «LOL»(Laughing Out Loud) που σημαίνει ότι «Πεθαίνω στα γέλια». Ωστόσο φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η συγκεκριμένη έκφραση να αποσυρθεί.

O αντικαταστάτης του «LOL» είναι το «ijbol».

«IJBOL» (I just burst out laughing) σημαίνει «μόλις ξέσπασα στα γέλια». Σύμφωνα με το Dictionary.com, παρόμοια με το “lol”, η αργκό χρησιμοποιείται για να εκφράσει το ανεξέλεγκτο γέλιο και την ακραία διασκέδαση. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 2000 με αρχές του 2010, αλλά δεν απέκτησε δημοτικότητα μέχρι τα τελευταία χρόνια.

Το “IJBOL” έγινε viral το 2021 και πλέον χρησιμοποιείται κυρίως από νεότερους χρήστες social media, στο TikTok ή στο X, πρώην γνωστό ως Twitter.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσης του “ijbol”:

«Ακούσατε το νέο podcast;» – «Ναι, ijbol»

«Οι καυγάδες στο TikTok είναι τόσο ανόητοι, ijbol»

everyone: “reputation! reputation!”

taylor: “now go stand in the corner and think about what you did”

IJBOL pic.twitter.com/SxVRnUPZOl

— kaila⁷ is seeing Taylor 🥹 (@taytaedaylight) November 13, 2023