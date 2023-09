Τα «βαρετά» χρώματα του iPhone 15 ονομάζονται «50 αποχρώσεις του γκρι» από τους χρήστες της Apple

Έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες από τότε που η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 15 , αλλά οι χρήστες το αποκαλούν «απογοητευτικό» και «βαρετό» και είναι επίσης δυσαρεστημένοι με την έλλειψη επιλογών χρωμάτων.

“Αξίζει τον κόπο το νέο iPhone Pro Max; Τα χρώματα είναι όλα ίδια”, είπε ένας χρήστης σε μια ανάρτηση στο X , πρώην Twitter. “Πώς τα χρώματα του iPhone γίνονται πιο ανοιχτά κάθε χρόνο;” είπε ένας άλλος χρήστης , περιγράφοντας τη νέα σύνθεση ως “βαρετή”.

“Αν θέλετε γκρι, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι και ανοιχτό γκρι ξανά, η Apple έχει το τηλέφωνο για εσάς!” διαβάστε μια ανάρτηση στο X από τον Ian Zelbo . Μια απάντηση περιείχε μια εικόνα του CEO της Apple Tim Cook και τη λεζάντα “Fifty Shades of Grey”.

If you want gray, light gray, dark gray, and light gray again, Apple has the phone for you! pic.twitter.com/qaFrDX0wJW

Is it worth for the iPhone 15 Pro Max? The colors are all the same. At least release a new color like they did with the deep purple on the iPhone 14 Pro and Pro Max models.

— Karnage (@xokarnage) September 11, 2023