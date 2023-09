Οι χρήστες της Apple επικρίνουν το νέο iPhone 15: «Η καινοτομία πέθανε με τον Steve Jobs»

Οι λάτρεις των smartphone έχουν ανησυχήσει για τις νέες συσκευές της Apple από την αναμφισβήτητα… χλιαρή ανακοίνωση του iPhone 15 την Τρίτη (12/9). Στο X (πρώην Twitter), οι χρήστες έχουν φτάσει στο σημείο να ισχυρίζονται ότι «η καινοτομία πέθανε με τον Steve Jobs», τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple που πέθανε το 2011 από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών.

Τα νέα iPhone, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου, διαθέτουν έγχρωμο γυαλί που δεν έχει ξαναδεί και νέες θύρες φόρτισης.

Αν και το μέγεθος της οθόνης είναι συγκρίσιμο με το 14, η σχεδίαση από τιτάνιο του 15, καθιστά «ελαφρύτερα τα Pro μοντέλα», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook στο X .

Ωστόσο, το βελτιωμένο σύστημα διπλής κάμερας, η συνολική βελτιωμένη απόδοση και τα διευρυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν αρκούν για τους ερασιτέχνες διαδικτυακούς κριτικούς που ισχυρίζονται ότι τα μοντέλα iPhone 15 δεν διαθέτουν αρκετή καινοτομία για να τα διαφοροποιήσουν από την προηγούμενη γενιά.

«Η καινοτομία της Apple πέθανε με τον Steve Jobs», έγραψε ένας δυσαρεστημένος χρήστης στο X . “Τα περισσότερα από το 2011 ήταν βελτιώσεις 0,5-1° σε υπάρχοντα προϊόντα – εκτός από το ρολόι – κάτι που ήταν ούτως ή άλλως αναπόφευκτο».

“Γνωρίστε το νέο Apple iPhone 13, εννοώ 14, όχι συγγνώμη 15!” ειρωνεύτηκε άλλος.

«Ακολούθησα την εκδήλωση της Apple και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του iPhone 14 και του iPhone 15», υποστήριξε κάποιος άλλος.

«Είμαι σκληρός θαυμαστής της Apple και το iPhone 15 είναι τόσο ήπιο», τόνισε άλλος.

