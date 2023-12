Τα 10 παιχνίδια που έψαξαν περισσότερο οι gamers στην Google το 2023 – Το No1 θα σας εκπλήξει

Η Google μοιράστηκε τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις για το 2023, και ανάμεσα σε αυτές ήταν και τα παιχνίδια που έψαχναν οι gamers την χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

Το βραβείο «Game of the Year» πήγε φέτος στο Baldur’s Gate. Μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του 2023 ήταν το Marvel’s Spider-Man 2. Επίσης φέτος κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, που αγαπήθηκε από τους gamers.

Όμως κανένα από αυτά δεν βρέθηκαν στην κορυφή των αναζητήσεων της Google. Μάλιστα τα δύο τελευταία δεν είναι καν στην πρώτη δεκάδα. Το Νο1 παιχνίδι που αναζήτησαν φέτος οι gamers ήταν το Hogwarts Legacy, το open-world RPG από το σύμπαν του Harry Potter.

Το παιχνίδι της Avalanche Software κυριάρχησε στις πωλήσεις παιχνιδιών το πρώτο τρίμηνο του 2023 και είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ για το έτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Circana.

Τα 10 παιχνίδια που αναζήτησαν περισσότερο οι gamers:

1. Hogwarts Legacy

2. The Last of Us

3. Connections

4. Battlegrounds Mobile India

5. Starfield

6. Baldur’s Gate 3

7. スイカ ゲーム (Suika Game)

8.Diablo IV

9. Atomic Heart

10. Sons of the Forest

Hogwarts Legacy

The Last of Us

Connections

Παιχνίδι λέξεων είναι από την New York Times.



Battlegrounds Mobile India

Starfield

Baldur’s Gate 3

スイカ ゲーム (Suika Game)

Diablo IV

Atomic Heart

Sons of the Forest

Πηγή: FOXreport.gr