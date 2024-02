NASA: Ο «Οδυσσέας» έφτασε στη Σελήνη – Η πρώτη προσελήνωση των ΗΠΑ έπειτα από 52 χρόνια

Το ιδιωτικό ρομποτικό διαστημικό όχημα «Οδυσσέας» προσελήνωθηκε στο φεγγάρι τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), αποτελώντας το πρώτο αμερικανικό διαστημόπλοιο που φτάνει στην σεληνιακή επιφάνεια έπειτα από 52 χρόνια.

Η προσελήνωση του οχήματος, που κατασκευάστηκε από την Intuitive Machines, σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά στην ιστορία που μια ιδιωτική εταιρεία κατάφερε με επιτυχία να προσεληνώσει όχημα στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Το σκάφος – που ονομάστηκε Οδυσσέας – προσγειώθηκε περίπου 250.000 μίλια μακριά από τον νότιο πόλο της σελήνης, αν και η επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και των πληρωμάτων στην Γη ήταν αδύναμη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Αξιολογούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το σήμα», δήλωσε ο διευθυντής της αποστολής Τιμ Κρέιν. «Αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, χωρίς αμφιβολία, ότι ο εξοπλισμός μας βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης».

After troubleshooting communications, flight controllers have confirmed Odysseus is upright and starting to send data. Right now, we are working to downlink the first images from the lunar surface.

Στο κέντρο ελέγχου της αποστολής στο Χιούστον, η πίεση ήταν τεράστια με τους ελεγκτές να περιμένουν με αγωνία το σήμα του σκάφους, το οποίο τελικά ανταποκρίθηκε 10 λεπτά αργότερα. Το σκάφος έκανε κύκλους γύρω από το φεγγάρι σε τροχιά προτού κατέβει προς τη γεμάτη κρατήρες επιφάνεια της Σελήνης αναζητώντας ένα ομαλό σημείο προσγείωσης.

Your order was delivered… to the Moon! 📦 @Int_Machines ' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis . pic.twitter.com/sS0poiWxrU

Πρόκειται την πρώτη σεληνιακή προσεδάφιση των ΗΠΑ από το 1972, όταν οι αστροναύτες του Apollo 17, Gene Cernan και Harrison Smith, περπάτησαν στο φεγγάρι.

«Σήμερα, για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη», δήλωσε ο διαχειριστής της NASA, Μπιλ Νέλσον. «Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη».

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.

On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.

What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.

What a triumph for humanity.

Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K

— Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024