«Κλείνει» η Google το Gmail; Πανικός στα social media με ένα fake email

Χαμός επικρατεί στα social media καθώς κυκλοφορεί ένα screenshot από ένα email που φέρεται να έστειλε η Google, το οποίο αναφέρει ότι το Gmail θα «κλείσει» τον Αύγουστο του 2024.

Το screenshot κυκλοφόρησε στο X, πρώην Twitter, και έγινε πολύ γρήγορα έγινε viral. «Επικοινωνούμε για να μοιραστούμε μια σημαντική ενημέρωση σχετικά με το Gmail. Έπειτα από χρόνια σύνδεσης εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και προωθώντας αμέτρητες συνδέσεις, το ταξίδι του Gmail φτάνει στο τέλος του», αναφέρει η φερόμενη ανακοίνωση της Google.

«Από την 1η Αυγούστου 2024, το Gmail θα τεθεί επίσημα εκτός λειτουργίας, σηματοδοτώντας το τέλος της υπηρεσίας του. Αυτό σημαίνει ότι από αυτή την ημερομηνία, το Gmail δεν θα υποστηρίζει πλέον την αποστολή, τη λήψη ή την αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το screenshot έχει προβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο φορές στο X. Ωστόσο όπως αποδείχθηκε πρόκειται για fake ανακοίνωση. Πρόκειται για μία φάρσα. Κάποιος χρησιμοποίησε το Photoshop και άλλαξε μια ανακοίνωση που κυκλοφόρησε πέρυσι και ειδοποιούσε τους χρήστες ότι η βασική προβολή HTML του Gmail καταργείται.

Η Google, βλέποντας τον χαμό που δημιουργήθηκε και τις ανησυχίες εκατομμυρίων χρηστών, προχώρησε σε επίσημη διάψευση ότι κλείνει το Gmail με ένα tweet 5 λέξεων. «Gmail is here to stay»(Το Gmail είναι εδώ για να μείνει) έγραψε η Google στο Χ

