Ινδία – Chandrayaan-3: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το νότιο πόλο της Σελήνης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Διαστημική Υπηρεσία της Ινδίας (ISRO – Indian Space Research Organization) έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα που κατέγραψε το διαστημικό rover Chandrayaan-3 στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, η Ινδια έγραψε ιστορία, μπαίνοντας στην κλειστή λέσχη των διαστημικών υπερδυνάμεων του κόσμου, καθώς το Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης. Το rover εξερευνεί πλέον μια περιοχή όπου κανένα άλλο διαστημικό σκάφος δεν έχει ποτέ φτάσει ως σήμερα.

Σε βίντεο που ανήρτησε στo twitter η ISRO φαίνεται η προσελήνωση του σκάφους, το rover να βγαίνει από το σκάφος, να αγγίζει για πρώτη φορά το έδαφος της Σελήνης και να απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του lander.

Όπως αναφέρει η Διαστημική Υπηρεσία της Ινδίας, στις 27 Αυγούστου το rover συνάντησε έναν κρατήρα, τεσσάρων μέτρων σε διάμετρο.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το νότιο πόλο της Σελήνης:

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023