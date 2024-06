Η Apple βάζει τέλος σε μία δημοφιλή λειτουργία του iPhone – Θα επηρεαστούν χιλιάδες χρήστες

Η Apple ανακοίνωσε ότι αποσύρει το Apple Pay Later ένα χρόνο μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Ο τεχνολογικός γίγαντας εισήγαγε τη νέα του υπηρεσία «Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» (buy now, pay later) τον Μάρτιο του 2023 – μετά την επιτυχία εταιρειών όπως η Klarna, η Affirm και η Afterpay.

To Apple Pay Later επέτρεπε στους χρήστες iPhone να χωρίσουν αγορές ύψους έως και 1.000 δολαρίων σε τέσσερις ισόποσες πληρωμές χωρίς να προστίθενται τέλη ή τόκοι.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές του, το Apple Pay Later μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο εκεί όπου γινόταν δεκτό το Apple Pay.

Τέλος Apple Pay Later

Την περασμένη εβδομάδα, η Apple ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία αυτή δεν θα λειτουργεί πλέον και ότι θα αρχίσει να επιτρέπει στις τράπεζες να προσφέρουν στους πελάτες τους προγράμματα «αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα» μέσω του Apple Pay και του Apple Wallet.

«Ξεκινώντας αργότερα φέτος, οι χρήστες σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια με δόσεις που προσφέρονται μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και σε δανειστές κατά τον έλεγχο με το Apple Pay. Με την εισαγωγή αυτής της νέας παγκόσμιας προσφοράς δανείων με δόσεις, δεν θα προσφέρουμε πλέον το Apple Pay Later» ανέφερε η Apple.

«Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι η παροχή στους χρήστες μας πρόσβασης σε εύκολες, ασφαλείς και ιδιωτικές επιλογές πληρωμών με το Apple Pay και αυτή η λύση θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε ευέλικτες πληρωμές σε περισσότερους χρήστες, σε περισσότερα μέρη σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με τράπεζες και δανειστές που υποστηρίζουν το Apple Pay» πρόσθεσε.

Το τέλος του Apple Pay Later έρχεται αμέσως μετά την παρουσίαση της μεγαλύτερης αναβάθμισης που έχει παρουσιάσει ποτέ η Apple, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων αλλαγών στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω του iOS 18.

Τι γίνεται με τα υφιστάμενα δάνεια

«Το Apple Pay Later δεν προσφέρει πλέον νέα δάνεια. Τα υφιστάμενα δάνεια και οι αγορές του Apple Pay Later δεν επηρεάζονται. Θα πρέπει να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές των δανείων σας εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη πληρωμή, η χρεωστική κάρτα που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε με το Apple Pay Later θα χρεωθεί για μελλοντικές πληρωμές δανείων» εξηγεί η Apple στην ιστοσελίδα της.

Αν και αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνουν νέες πιστωτικές συμφωνίες, όσοι έχουν ήδη δάνεια θα πρέπει να τα αποπληρώσουν και θα μπορούν να τα διαχειρίζονται μέσω του Apple Pay.

Πηγή: FOXreport.gr

