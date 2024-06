Tamayo Perry: Νεκρός ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» έπειτα από επίθεση καρχαρία

Ο θρύλος του σέρφινγκ Tamayo Perry, ο οποίος εμφανίστηκε κάποτε σε μια ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής, σκοτώθηκε την Κυριακή σε επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ στις ακτές του Oahu στη Χαβάη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Stab, ο Perry, 49 ετών, εντοπίστηκε στα ανοιχτά της παραλίας Mālaekahana στη βόρεια ακτή του Oahu από ντόπιους σέρφερ με ένα χέρι και ένα πόδι να λείπουν.

Οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν είπαν ότι φαινόταν να έχει υποστεί «περισσότερα από ένα δάγκωμα καρχαρία».

Στη συνέχεια, οι ναυαγοσώστες έφεραν τον Πέρι στην ακτή με τζετ σκι και οι νοσηλευτές διαπίστωσαν τον θάνατό του, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Το προσωπικό της Ocean Safety δημοσίευσε προειδοποιήσεις για καρχαρίες στην περιοχή μετά την επίθεση.

Ο Perry γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στην ανατολική πλευρά του Oahu και έκανε την καριέρα του στη North Shore, τόσο ως επαγγελματίας σέρφερ όσο και αργότερα ως ναυαγοσώστης.

Άρχισε να κάνει σερφ σε ηλικία 12 ετών και όταν ήταν έφηβος, ο Πέρι θεωρούνταν το «ήσυχο ανερχόμενο αγόρι της περιοχής που έπρεπε να δανειστεί σανίδες σερφ επειδή δεν είχε χορηγούς», σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του Σέρφινγκ.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Perry θα κέρδιζε το Pipeline Masters και μέχρι το 2005, ο Perry θεωρούνταν ευρέως ως ένας από τους πιο εξέχοντες σέρφερ της Pipelines – κερδίζοντας την προσοχή για το χαμόγελό του καθώς πάλευε με μεγάλα κύματα.

Το χάρισμα και οι δεξιότητές του του έφεραν επίσης ρόλους στην επιτυχία του 2002 Blue Crush, Lost, The Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides και Hawaii Five-0.

Ο Perry έκανε επίσης διαφημίσεις για το Nissan Xterra, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των πλέι οφ του NFL και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και ένα σποτ για την Coca-Cola, αναφέρει το Honolulu Star-Advertiser.

Τελικά εντάχθηκε στην Ocean Safety το 2016 και άρχισε να μοιράζεται το πάθος του για το σερφ δημιουργώντας το Oahu Surfing Experience με τη σύζυγό του, Emilia.