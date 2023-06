Εφαρμογή μπορεί να ανιχνεύσει εάν πονάνε οι γάτες – ΦΩΤΟ

Στην Ιαπωνία οι γάτες θεωρείται ότι φέρνουν τύχη. Γι’ αυτό και οι ιδιοκτήτες τους δαπανούν πολλά χρήματα για την φροντίδα τους. Ωστόσο, πώς μπορούν να γνωρίζουν αν τα κατοικίδιά τους είναι ευτυχισμένα;

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έρχονται να δώσουν μια εταιρεία τεχνολογίας και ένα πανεπιστήμιο στο Τόκιο, που συνεργάστηκαν για την κατασκευή μιας εφαρμογής που δοκιμάστηκε πάνω σε χιλιάδες φωτογραφίες γάτων και θα μπορεί να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη πότε το κατοικίδιό του πονάει.

Από τότε που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, ο «Ανιχνευτής του Πόνου της Γάτας» (CPD – Cat Pain Detecter) έχει συγκεντρώσει 43.000 χρήστες, κυρίως στην Ιαπωνία αλλά και στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, όπως λέει ο Γκο Σακιόκα, επικεφαλής της εταιρείας Carelogy.

Η εφαρμογή εντάσσεται σε μια σειρά από προϊόντα τεχνολογίας για ιδιοκτήτες κατοικιδίων που ανησυχούν για την κατάστασή τους. Ήδη στον Καναδά και στο Ισραήλ έχουν κυκλοφορήσει παρεμφερείς εφαρμογές που ελέγχουν την διάθεση αλλά και το αν πονάνε τα κατοικίδια.

CAT PAIN DETECTOR 😮🐱

Since its release last month, "Cat Pain Detector" has racked up 43,000 users, mostly in Japan but also in Europe and South America, said Go Sakioka, head of developer Carelogy. | via @AFP pic.twitter.com/fCyaZLQBG4

— The Philippine Star (@PhilippineStar) June 30, 2023