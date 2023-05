Δήλωση-σοκ από πρώην υπάλληλο του TikTok: «H Κίνα είχε απόλυτη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η δήλωση ενός πρώην υπαλλήλου του TikTok, ο οποίος ανέφερε ότι «η Κίνα είχε απόλυτη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα».

Ο πρώην εργαζόμενος που έχει υποβάλει αγωγή για παράνομη απόλυση, ισχυρίστηκε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας είχε «απόλυτη πρόσβαση» σε όλα τα δεδομένα που κατείχε η μητρική εταιρεία της TikTok, Bytedance, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Bytedance αρνείται τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι έρχονται σε μια εποχή έντονου ελέγχου στις ΗΠΑ και σε άλλα δυτικά έθνη σχετικά με το επίπεδο ελέγχου, αν υπάρχει, που μπορεί να ασκήσει το Πεκίνο στο TikTok και στο εξαιρετικά δημοφιλές περιεχόμενο της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Επιτροπή διατηρούσε απόλυτη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της εταιρείας, ακόμη και σε δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στην καταγγελία που περιήλθε στην κατοχή του CNN. Στην αγωγή του, ο Γιου ισχυρίζεται ότι η εταιρεία έκανε τα δεδομένα των χρηστών προσβάσιμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μέσω ενός καναλιού από την «πίσω πόρτα», ανεξάρτητα από το πού βρίσκονταν τα δεδομένα.

Ο Γιου ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε παρατηρήσει την Bytedance να «ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ΚΚΚ» για διαμοιρασμό, ανύψωση ή ακόμη και αφαίρεση περιεχομένου, περιγράφοντας την Bytedance ως «χρήσιμο εργαλείο προπαγάνδας» για τους ηγέτες του Πεκίνου.

Εκπρόσωπος της Bytedance αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Γιου, λέγοντας ότι εργάστηκε σε μια εφαρμογή που ονομαζόταν Flipagram όσο εργαζόταν στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για επιχειρηματικούς λόγους. «Σκοπεύουμε να αντισταθούμε σθεναρά σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι αβάσιμοι ισχυρισμοί και ισχυρισμοί σε αυτή την καταγγελία», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο CNN. «Ο κ. Γιου εργάστηκε για την ByteDance Inc. για λιγότερο από ένα χρόνο και η απασχόλησή του έληξε τον Ιούλιο του 2018», κάτι που ο Γιου αμφισβήτησε στην καταγγελία του.

