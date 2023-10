Apple: Οι 4 μεγάλες ανακοινώσεις στο Scary Fast event – Τα τσιπ M3, το ανανεωμένο iMac και τα πανίσχυρα MacBook Pro

To απροσδόκητo event «Scary Fast» της Apple μπορεί να διήρκησε μόλις 30 λεπτά, ωστόσο ήταν γεμάτο σημαντικές ανακοινώσεις.

Το event επικεντρώθηκε σε νέα προϊόντα Mac, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ επόμενης γενιάς. Η Apple ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τα τρία τσιπ M3 (M3, M3 Pro και M3 Max), το ανανεωμένο iMac και τα νέα πανίσχυρα MacBook Pro.

Παρακάτω θα δείτε τις σημαντικότερες ανακοινώσεις της Apple.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα τσιπ M3 της Apple τράβηξαν όλα τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του event. Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα τσιπ M3, M3 Pro και M3 Max, τα οποία η Apple τονίζει ότι σηματοδοτούν τα «πρώτα τσιπ προσωπικών υπολογιστών» που κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας την πιο αποτελεσματική διαδικασία των 3 νανομέτρων.

Προσφέρουν μια «γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική CPU», και επιπλέον η τριάδα των chip συνοδεύεται από μια ενημερωμένη GPU που υποστηρίζει «Ray tracing», σκίαση πλέγματος και Dynamic Caching — μια δυνατότητα που βελτιστοποιεί την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιεί η συσκευή κατά τη διάρκεια εργασιών.

Τα τσιπ M3 της Apple προσφέρουν έως και 128 GB ενοποιημένης μνήμης, με το πιο ισχυρό τσιπ M3 Max να έρχεται με έως και 92 δισεκατομμύρια τρανζίστορ, μια GPU 40 πυρήνων και μια CPU 16 πυρήνων.

Το νέο iMac με οθόνη 24 ιντσών θα έχει τσιπ M3, με την Apple να λέει ότι προσφέρει δύο φορές ταχύτερη απόδοση από τον προκάτοχό του που είχε τσιπ M1. Μαζί με το νέο τσιπ, το ανανεωμένο iMac διαθέτει οθόνη Retina 4,5K με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο χρώματα, υποστήριξη για Wi-Fi 6E και κάμερα web 1080p.

Το iMac προσφέρει επίσης έως και 24 GB ενοποιημένης μνήμης και διατίθεται σε επτά χρώματα: πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ, μωβ, μπλε και ασημί. Υπάρχουν επίσης αξεσουάρ που ταιριάζουν με τα χρώματα που συνοδεύουν το iMac, αλλά εξακολουθούν να διαθέτουν υποδοχές Lightning και όχι USB type-C

Το iMac κοστίζει 1.299 δολάρια με CPU 8 πυρήνων και 1.499 δολάρια με τσιπ 10 πυρήνων. Θα είναι διαθέσιμο στις 7 Νοεμβρίου.

Apple introduces the new iMac 24″ with M3! #AppleEvent pic.twitter.com/fr2U7BUnFV

This is the new iMac 24″ with M3 starting at $1,299! #AppleEvent

You can order today and will be available next week! Will you get one? pic.twitter.com/Rz8ZOhekrV

— Apple Hub (@theapplehub) October 31, 2023