3o Συνέδριο CYBER GREECE: Στο επίκεντρο της συζήτησης η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι προοπτικές και η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο άμεσο μέλλον, ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά της διάρκεια του τελευταίου πάνελ του συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Πρόεδρος Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), μίλησε για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του αύριο και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους για μια σειρά θεμάτων όπως οι δεξιότητες των πολιτών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα, η βελτίωση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι υποδομές, όπου εδώ εντάσσεται και το κομμάτι της συνδεσιμότητας, δηλαδή των δικτύων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι η ευρωπαϊκή στρατηγική λέει ότι όλοι οι χρήστες στην Ευρώπη το 2030 πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σταθερές συνδέσεις 1 Gigabit το δευτερόλεπτο και επίσης όλος ο πληθυσμός της Ευρώπης πρέπει να καλύπτεται από τεχνολογία ασύρματη τουλάχιστον ισοδύναμη με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας ο κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, σημείωσε ότι «η ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Επομένως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι μεν ελκυστικό στις επενδύσεις για να αναπτυχθούν οι δικτυακές υποδομές και από την άλλη μεριά να δίνεται η δυνατότητα της χρήσης των νέων υπηρεσιών πάνω από αυτές τις υποδομές σε όλους τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι προσιτές στους πολίτες. Άρα έχουμε μια πολύ δύσκολη ισορροπία».

Τέλος, ο κ. Μασσέλος, τόνισε ότι η τάση της εποχής είναι να συγκλίνει το information με το communication technology. Επομένως οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ψηφιακών τεχνολογιών, των τεχνολογιών πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνιών γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτες. Σχολιάζοντας τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τόνισε ότι οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι απεριόριστες. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μελλοντικά θα αποτελέσει κομμάτι του ίδιου του δικτύου. Θα είναι ένα εργαλείο που θα έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου».

Για την συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντέμη Χασάμπη, ο οποίος είναι μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, μίλησε ο Ιωάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

«Ο Ντέμης Χασάμπη, είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο δεν είναι απλά τεχνολόγοι είναι άνθρωποι που συνδυάζουν φιλοσοφικές αναζητήσεις με ανθρωπολογικές, οικονομικές προεκτάσεις της υψηλής τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης που υπηρετούν. Συζητήσαμε θέματα για το που βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, σήμερα, παγκοσμίως, ποια είναι η εκτίμηση του για την Τεχνητή Νοημοσύνη για τα επόμενα λίγα χρόνια και πως θα βρούμε ισορροπία ανάμεσα στο innovation και το regulation. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογικό θέμα, ούτε νομικό. Είναι θέμα που αφορά οριζοντίως την εξέλιξη μίας τεχνολογίας. Επιπλέον, συζητήθηκε πως μπορεί η Ελλάδα να βγει κερδισμένη μέσα σε αυτή την διαμάχη που υπάρχει στο θέμα της εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πεδία όπως ο τουρισμός, πολιτισμός και παιδεία.

Ο Βασίλης Μπαλάνης Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), τόνισε ότι «Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τις προοπτικές που μπορεί να έχει μια νέα τεχνολογία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες που έχουν γίνει οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο της Υγείας είναι πολλές και σημαντικές. Σε ότι αφορά τις ανησυχίες χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες. Άμεσες είναι αυτές που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση ιατρικών δεδομένων και το cybersecurity σε Οργανισμούς παροχής ιατρικών υπηρεσιών».

Όπως σημείωσε ο κ. Βασίλης Μπαλάνης, «η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης και ανακάλυψης πιθανών προβλημάτων είναι προαπαιτούμενο στον σχεδιασμό υπηρεσιών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται και προσφέρουν σημαντικό ρόλο στην παροχή φροντίδας στην Υγεία.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Αργυριάδης, Chief Technology Officer, Huawei Technologies South Balkan Region, ανέφερε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το AI ήδη χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού ενός δικτύου, για την βελτιστοποίηση της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα βλέπει αλλά είναι βασικά εργαλεία για το πάροχο. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίες προσπαθούν να φτιάξουν pattern συνδρομητών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εργαλείο και υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τη διασυνδεσιμότητα που προσφέρουν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα».

Για την σπουδαιότητα του ChatGPT στην καθημερινότητά μας, μίλησε ο Γεράσιμος Μιχαλίτσης, Διευθυντής Υπηρεσιών Ευφυϊας Δεδομένων & Κυβερνοασφαλειας, Netcompany– Intrasoft.

«To ChatGPT έφερε μια επανάσταση. Ξεφύγαμε με τα τις εφαρμογές που ψάχναμε να βελτιστοποιήσουμε κάτι, ξεφύγαμε από τις εφαρμογές που λειτουργούν ως εργαλείο. Το ChatGPT, έκανε κάτι διαφορετικό. Χάκαρε, με την καλή έννοια του όρου, το λειτουργικό μας σύστημα. Μιλάει πλέον με την γλώσσα μας και έγινε χρήσιμο εργαλείο για όλους εμάς. Είναι ένα προβλεπτικό μοντέλο, βάζοντας τις λέξεις σε μια σειρά όπως περιμένουμε εμείς να τις δούμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το ChatGPT έχει κανόνες τους οποίους ακολουθεί, όπως για παράδειγμα παρά το γεγονός ότι στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να βρει πώς να φτιάξει βόμβες, το ChatGPT δεν θα σου δώσει απάντηση γιατί ακολουθεί όπως είπαμε συγκεκριμένους κανόνες».

Ο Ανδρέας Μπότσικας AI Leader, PwC Greece, αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, σημείωσε ότι το AI είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων.

«Η PwC έχει δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο τμήμα Advanced Analytics & Intelligence, με το οποίο βοηθάει τους πελάτες να βρουν επιχειρηματικό πλεονέκτημα, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί χρησιμοποιώντας τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ξεκινάμε με απλούς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης των πελατών, μια ταξινόμηση των πελατών έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι οι πελάτες και που πρέπει να στοχεύσεις και μετά συνεχίζουμε με ποιο σύνθετες τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό, ρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι».

Tη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

