3o Συνέδριο Cyber Greece: Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, κινδύνων και αναγκών στο μεταβαλλόμενο τοπίο της Κυβερνοασφάλειας

Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, κινδύνων και αναγκών στο συνεχόμενα μεταβαλλόμενο τοπίο της Κυβερνοασφάλειας ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά της διάρκεια του πρώτου πάνελ του συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Το βασικό που θέλουμε να πετύχει ο εθνικός οργανισμός κυβερνοασφάλειας είναι να θέσει κάποια στάνταρ που δεν είναι αυτονόητα και θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι οργανισμοί και όλα τα υπουργεία. Πολιτικές και προβλέψεις που πρέπει να ακολουθούν σε hardware και software. Από την στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες διαλειτουργικότητες μέσω gov.gr και άλλως κρατικών υπηρεσιών μπορεί να βοηθούν τον πολίτη αλλά πάντα μπορούν να υπάρξουν μια πύλη που μπορεί να γίνει επίθεση” ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. “Η πολιτική του νέου wallet που θα σου δίνει την κατανόηση και τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων. Εάν ο πολίτης το αγκαλιάσει και το χρησιμοποιήσει πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κοινωνική ανάγκη για το ποια εταιρεία ή οργανισμός τηρεί κριτήρια ασφαλείας” συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το τοπίο των κυβερνοεπιθέσεων που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε πως «αν όλες οι επιχειρήσεις έχουν ψηφιακά εργαλεία χρειάζονται έναν επαγγελματία κυβερνοασφάλειας. Πρέπει όμως να μπούμε στην εποχή που το τελικό προϊόν που καταλήγει στον πολίτη είναι κυβερνοασφαλές. Υπάρχει πεδίο δόξης εδώ, υπάρχει ενδιαφέρον για τη νέα γενιά. Αφού η αντίληψη της νέας γενιάς για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ενθουσιώδης, πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση των κινδύνων της».

Μιλώντας για το ChatBot που προανήγγειλε νωρίτερα στις εργασίες του Συνεδρίου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, είπε πως βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. «Αυτή την στιγμή κάνει ακόμα λάθη. Πρέπει να στηθεί μια υπηρεσία που θα ενημερώνει τον πολίτη με ακρίβεια και ορθότητα” υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι “Το πρώτο στάδιο είναι να σου απαντάει ερωτήσεις αλλά σε επόμενη φάση θα μπορεί να σου συμπληρώνει ακόμα και την αίτηση που χρειάζεσαι».

Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο. «Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένας τομέας συμφωνίας και όχι αντιπαλότητας. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις της κυβέρνησης για την κυβερνοασφαλεια. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που προαναγγέλουν οι υπουργοί στο συνέδριο” σημείωσε. “Βλέπουμε ότι πρέπει με ένα τρόπο διαπαιδαγώγησης να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι να μην διαπιστώνουμε τα κενά από το αστυνομικό δελτίο. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, την καλή λειτουργία της αγοράς» κατέληξε.

Ο Θωμάς Δομπρίδης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Εθνικής Αρχής κυβερνοασφάλειας), ανέφερε πως “Η κυβερνοασφαλεια στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε 4 διευθύνσεις αλλά είμαστε ακόμα σχετικά μικροι σε αντιστοιχία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να επεκταθούν και να εφαρμοστούν στην Ελλάδα σε όλη τους την έκταση. Η νομοθέτηση είναι το ένα κομμάτι, το δεύτερο είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι σε τεχνολογίες και εργαλεία αλλά και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Όλοι επενδύουν σε αυτά. Να δοθούν αντίστοιχοι πόροι στην εθνική αρχή ώστε να μπορέσει να ανταποκριθει στο έργο της. Πρέπει να υπάρξει μια επένδυση και από τις εταιρείες και από το δημόσιο και στο resilience”.

Ο Δημήτρης Γκρίτζαλης, Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανε­πιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σημείωσε πως “η κυβερνοασφαλεια είναι λεπίδα με δυο κόψεις όπως και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συνύπαρξη τους δημιουργεί μια κοινή μεγάλη λεπίδα. Η κυβερνοασφαλεια θα πρέπει να μπει στο πλαίσιο της. Οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα θέτει σε κίνδυνο τα δημοκρατικά δικαιώματα του πολίτη είναι στόχος. Είναι καθήκον μας να το συντρίψουμε. Αυτό που γίνεται στον χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων στον πολιτικό χώρο είναι ασυνήθιστο. Πάμε μπροστά, τα τελευταία 10 χρόνια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Να προδιαγράψουμε πράγματα τα οποία ως ανάγκη υπάρχουν αλλά προβλέπουμε ευλόγως ότι θα προκύψουν ως ανάγκη στα επόμενα 2 χρόνια”.

Η Στέλλα Τσίτουλα, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας & Αντιπρόεδρος Women4Cyber Greece, τόνισε ότι ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας είναι ένας κλάδος μηδενικής ανεργίας. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε κλάδο αρνητικής ανεργίας λόγω της ζήτησης που υπάρχει. “Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος για να εξυπηρετήσει τις αναγκες. Δεν υπάρχει η σωστή εκπαίδευση, είναι πολύ λίγοι οι απόφοιτοι κάθε χρόνο. Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία ώστε να μυηθούν τα παιδιά σε έναν κλάδο που θα τους επιφέρει παρά πολλά” κατέληξε.

Tην συζήτηση συντόνισε Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.

