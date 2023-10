Δέσποινα Σπανού στο 3ο Συνέδριο Cyber Greece: Η ΕΕ είναι περήφανη για τις δράσεις της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας

«Η ΕΕ είναι περήφανη για τις δράσεις της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας» τόνισε η Δέσποινα Σπανού Επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβλέποντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και το άσυλο, την υγεία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό η οποία χαιρέτησε την έναρξη του Συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Η κα. Σπανού επεσήμανε ότι τα θέματα του Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα επίκαιρα και αλληλένδετα. «Είναι ο μήνας της Κυβερνοασφάλειας ο Οκτώβριος, αφιερωμένος στην αφύπνιση της κοινωνίας για αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη πολεμική σύρραξη που γίνεται στα σύνορα της ΕΕ. Η φυσική ασφάλεια και η ψηφιακή ασφάλεια είναι αλληλένδετες και είναι τα πλέον επίκαιρα θέματα» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως πλέον βρισκόμαστε ενώπιον απειλών που δεν είχαν ποτέ προβλεφθεί ως αυτή την στιγμή. «Ήδη βλέπουμε ότι ο κυβερνοχώρος χρησιμοποιείται» σημείωσε.

Η Επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώθηκε σε 3 πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Κυβερνοασφάλεια. Τις δράσεις της ΕΕ όσον αφορά την Κυβερνοασφάλεια, τονίζοντας πως η ΕΕ έχει βοηθήσει ώστε τα κράτη μέλη να έχουν όλες οι δομές και να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές Κυβερνοασφάλειας. «Να έχουν όλοι πάροχοι το ίδιο επίπεδο ασφάλειας» τόνισε.

Παράλληλα επεσήμανε την σημασία που έχει η σχέση αυτών των δράσεων με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Μέσω της νομοθεσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα προβλέπονται πολύ σημαντικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από την Κυβερνοασφάλεια» σημείωσε και μετά τοποθετήθηκε για το πολύ σημαντικό κομμάτι των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού. «Να βρεθούν οι δεξιότητες που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα δυο θέματα. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπων που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Πρόβλεψη για 300 χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια. Προτείναμε την ακαδημία δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, ώστε να καλυφθούν κενά στην παιδεία αλλά και στην αγορά. Θα έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα εάν δεν επικεντρωθούμε στον τομέα των δεξιοτήτων» τόνισε χαρακτηριστικά.