Ζοζέ Μουρίνιο: Συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και πήρε αυτόγραφο

Την πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Internazionali BNL d’ Italia είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο Ζοζέ Μουρίνιο. Άλλωστε ο Πορτογάλος τεχνικός είναι λάτρης του τένις και τρέφει τεράστιο σεβασμό στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μουρίνιο και Τζόκοβιτς είχαν θερμό τετ α τετ μετά τον αγώνα του σπουδαίου Σέρβου τενίστα επί του Τόμας Ετσεβέρι και, μάλιστα, ο “Νόλε” υπέγραψε το καπελάκι του Special One.

– Nole, can I get an autograph?

– Sure, what’s your name?#IBI23 pic.twitter.com/9JFWQlshUx

— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2023