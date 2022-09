Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ βάζει «στοπ» στο ποδόσφαιρο στην Βρετανία—Κανονικά κρίκετ και ράγκμπι

Όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου στην Αγγλία αναβλήθηκαν από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (FA) την Παρασκευή ως ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά οι διοργανώσεις σε κρίκετ και ράγκμπι θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η βασίλισσα, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε χθες στο σπίτι της στη Σκωτία σε ηλικία 96 ετών. «Σε ένδειξη σεβασμού, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας, το αγγλικό ποδόσφαιρο αποφάσισε να αναβάλει όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ 9 και 11 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η FA. «Οι αγώνες στα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας του ποδοσφαίρου και των νέων αναβλήθηκαν επίσης», πρόσθεσε η FA.

«Για να τιμήσουμε την εξαιρετική ζωή και την προσφορά της στο έθνος, και ως ένδειξη σεβασμού, τα παιχνίδια της Premier League αυτού του Σαββατοκύριακου αναβάλλονται, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα της Δευτέρας το βράδυ», ανέφερε η Premier League χαρακτηριστικά.

Η EFL (Championship)είπε ότι όλοι οι αγώνες της από τις 9 έως τις 10 Σεπτεμβρίου θα αναβληθούν. Νωρίτερα την Παρασκευή, όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου στη Βόρεια Ιρλανδία αυτό το Σαββατοκύριακο αναβλήθηκαν. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι ανέβαλε τους αγώνες από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου σε όλα τα επίπεδα, ενώ οι επαγγελματικοί αγώνες στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο επίσης ακυρώθηκαν.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, English football has united to postpone all football fixtures this weekend. pic.twitter.com/k6bqNu6arf

— The FA (@FA) September 9, 2022