Βραζιλία: Οπαδοί πέταξαν κεφάλι γουρουνιού στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Κορίνθιανς – Παλμέιρας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα κεφάλι γουρουνιού πετάχτηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ των ομάδων του Σάο Πάολο, Κορίνθιανς και Παλμέιρας, για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Το περιστατικό συνέβη καθώς η Παλμέιρας ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και ο επιθετικός της Κορίνθιανς, Γιούρι Αλμπέρτο, έτρεξε από το πέναλτι για να το κλωτσήσει εκτός γηπέδου πριν συνεχιστεί το παιχνίδι.

Ο Αλμπέρτο συνέχισε να σκοράρει, καθώς η Κορίνθιανς κέρδισε το παιχνίδι με 2-0.

«Παραλίγο να σπάσω το πόδι μου, νόμιζα ότι ήταν ένα μαξιλάρι, πήγα να το βγάλω με το πόδι μου, το κλώτσησα κάπως. Ήταν ένα κεφάλι γουρουνιού, παραλίγο να χτυπήσω το πόδι μου», δήλωσε ο Αλμπέρτο στο SporTV της O Globo.

«Ένα καινούργιο για μένα – το μεγάλο παραδοσιακό ντέρμπι του Σάο Πάολο, Κορίνθιανς – Παλμέιρας και κάποιος πέταξε ένα κεφάλι γουρουνιού στο γήπεδο (το σύμβολο της Παλμέιρας είναι ένα γουρούνι)», έγραψε ο ανταποκριτής ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής Τιμ Βίκερι στο Χ.

Η κατάσταση θύμιζε την περίπτωση που οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πέταξαν ένα κεφάλι γουρουνιού στον αγωνιστικό χώρο όταν ο πρώην μέσος της Λουίς Φίγκο επέστρεψε στο «Νου Καμπ» παίζοντας για λογαριασμό της αρχισκόρερ Ρεάλ Μαδρίτης το 2002.

Η Globo και το ESPN Βραζιλίας, εξωτερικά μετέδωσαν ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα και δύο οπαδοί συνελήφθησαν μετά το περιστατικό, πριν αφεθούν ελεύθεροι.

Οι οπαδοί της Παλμέιρας υιοθέτησαν το γουρούνι ως μασκότ τους το 1986.

Σε έναν αγώνα με τη Σάντος άκουσαν τους αντίπαλους οπαδούς να φωνάζουν «γουρούνι» και απάντησαν φωνάζοντας «Και πάμε γουρούνι! Ole Ole Ole Ole».

Λίγες ημέρες αργότερα το αθλητικό περιοδικό Placar δημοσίευσε μια φωτογραφία του παίκτη της Παλμέιρας, Τζορτζίνιο Πουτινάτι, να κρατά στην αγκαλιά του ένα γουρούνι.

Meanwhile in Brazil, a real pig’s head was thrown onto the pitch during Corinthians-Palmeiras. 😳🐗🇧🇷

pic.twitter.com/YapbUilhQ4

— FootballWTF (@FootballWTF247) November 5, 2024